VIDEO 'Elf' utrpao četiri komada Finskoj u prijateljskom susretu

Reprezentacija Njemačke uvjerljivo je pobijedila Finsku u pripremnoj utakmici za Svjetsko prvenstvo. U Mainzu je "elf" slavio s 4-0 i pokazao da je u dobroj formi pred Mundijal. Trupe Juliana Nagelsmanna još očekuje prijateljski susret sa SAD-om, a prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu igraju protiv Curacaa. U skupinu su još s Obalom Bjelokosti i Ekvadorom te su veliki favoriti za prvo mjesto.

U 34. minuti Njemačka je povela preko Denisa Undava. Nakon kratke kombinacije iz kornera, Kimmich je ubacio, a Undav pospremio za 1-0. Njemačka je u prvom dijelu imala 73 posto posjeda, ali golijada je krenula u drugom poluvremenu.

U 48. minuti u strijelce se upisao Florian Wirtz. Sada je Undav bio u ulozi asistenta, a igrač Liverpoola mirno je zabio za 2-0. Opet je Undav došao na scenu u 57. minuti kada je zabio na asistenciju Karla. Konačnih 4-0 postavio je Jamal Musiala s ruba kaznenog prostora. Nagelsmann je poslao na teren relativno mladu momčad s prosjekom godina manjim od 27, a posebno se istaknuo Lennart Karl (19) koji je došao do asistencije.

