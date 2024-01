VIDEO Embiid sredio Jokića pa otkrio što mu je šapnuo na uho

Nikola Jokić i Joel Embiid odmjerili su snage u sjajnoj utakmici Denver Nuggetsa i Philadelphia 76ersa, a pobjedu je sa 126-121 odnijela momčad iz Pennsylvanije.

Embiid je odigrao nešto bolju utakmicu u okršaju dvojice košarkaška koji su trenutačno možda i najbolji u NBA ligi. Kamerunac, koji je stekao i francusko te američko državljanstvo, aktualni je MVP lige, dok je Jokić lani osvojio titulu prvaka, kao i dvije MVP nagrade prije Embiida. Upravo su njih dvojica godinama glavni konkurentni za tu nagradu, zato se s velikim zanimanjem prati svaki njihov duel.

A u ovom je Embiid odnio pobjedu. Zabio je čak 41 koš (šut 59 posto) uz sedam skokova i deset asistencija, dok je Jokić imao 25 koševa (šut 55 posto), 19 skokova i 3 asistencije.

Embiid i Jokić međusobno ne ratuju

- Smiješno je jer na Twitteru imamo rat između navijača Philadelphije i Denvera. To je smiješno jer nas obojicu boli briga, samo želimo igrati košarku i pobjeđivati. On zaslužuje svaku pohvalu, dok ga netko ne sruši, on je najbolji u ligi. On je MVP finala, dok mu netko to ne uzme iz ruku, može to reći. S druge strane, također imam vjeru u sebe - objasnio je Embiid, dok je Jokić tek kratko komentirao...

- Ne igram protiv njega, igram protiv Philadelphije. Bila je to dobra utakmica.

Nakon utakmice Embiid i Jokić uhvatili su se u zagrljaj, a kamere su snimile kako su razmijenili nekoliko rečenica.

- Samo sam mu rekao da je najbolji igrač u ligi - Embiid je otkrio u intervjuu za TNT nakon utakmice.

Embiid juri po novu titulu najboljeg strijelca

Embiid je bio najbolji strijelac NBA lige prethodne dvije sezone, a na dobrom je putu da osvoji i treću uzastopnu nagradu. U prosjeku zabija 35 koševa, a njegovi Sixersi su treća momčad istoka s 26 pobjeda i 13 poraza.

Denver je na trećem mjestu zapada s 28 pobjeda i 14 poraza.

Clippersi izgubili Zupca

U noći s utorka na srijedu odigrale su se još dvije NBA utakmice. LA Clippersi su pobijedili Oklahomu sa 128-117, ali i saznali kako će najmanje mjesec dana biti bez hrvatskog reprezentativca Ivice Zupca.

U trećoj utakmici su Phoenix Sunsi sa 119-117 pobijedili Sacramento Kingse.