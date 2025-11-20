VIDEO Emotivan ispraćaj Jurice Gizdića, Torcida upalila baklje: 'Kada umrem umotan u bilo...'

Hajdučka obitelj oprostila se danas od jedne od omiljenih osoba, nije bio ni funkcioner ni trener ni igrač, ali svakako jedan od omiljenih likova s Poljuda, Jurica Gizdić, dugogodišnji kroničar Hajduka, koji je preminuo 16. studenog u 60. godini života. Popisao je doslovno svaku utakmicu, svakog igrača, trenera i predsjednika koji su radili u Hajduku od njegovog osnutka. Gizdić je bio neumoran u istraživanju hajdukove povijesti, ali i šire i zbog toga su na komemoraciju njemu u čast i posljednji ispraćaj na groblju na Klsiu došli mnogi. Igrači, treneri, izbornici, prijatelji, ispunili su plato, a kasnije i njegovo posljednje počivalište.

I sam ispraćaj je bio jako emotivan, uz klapsku izvedbu pjesme "Kad umrem umotan u bilo". Pripadnici Torcide, kojis su njegov lijes doveli na posljednje počivalište, zapalili su baklje...Doista, ako je neko zaslužio biti ispraćen uz stihove ove legendarne pjesme, to je svakako Jurica Gizdić koji je cijeli svoj radni vijek i život posvetio Hajduku...

Neopisivo velik trag ostavio je Gizdić u Hajduku i jedna je od legendi Majstora s mora. Gizdić je nedavno nagrađen prestižnim priznanjem "Red Danice Hrvatske s likom Franje Bučara" za dugogodišnji predani publicistički rad na području nacionalne sportske povijesti, te osobiti doprinos istraživanju modernog hrvatskog olimpizma.