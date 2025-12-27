VIDEO Emotivne scene pogodile Anfield! Van Dijk istrčao na teren s djecom poginulog Jote

U 18. kolu engleskog Premiershipa sastali su se Liverpool i Wolverhampton, dvije momčadi koje je ovog ljeta povezala tragična smrt Dioga Jote. Portugalski reprezentativac u Engleskoj je najprije nastupao za Wolverhampton, prije nego što je njegov talent uočio Jürgen Klopp i doveo ga u redove Liverpoola.

Ovoga ljeta Jota i njegov brat poginuli su u strašnoj prometnoj nesreći koja je zavila u crno ne samo portugalsku reprezentaciju, Liverpool i Wolverhampton, nego i cijelu nogometnu Europu. Kako su se momčadi prvi put susrele nakon tragedije upravo u 18. kolu, odlučile su odati počast poginulom Joti.

Kapetan Liverpoola Virgil van Dijk izveo je Jotine sinove na teren, a navijači su ih pozdravili gromoglasnim pljeskom. Na tribinama je bila i udovica Rute Cardoso, supruga poginulog Portugalca, s kojom se oženio tek nekoliko dana prije nesreće. Podsjetimo, Jota je stradao dok je još imao važeći ugovor s Liverpoolom, a klub je odlučio njegovu plaću u cijelosti isplaćivati njegovoj obitelji do isteka ugovora.

Iako je rezultat u takvoj atmosferi bio potpuno nebitan, istaknimo kako je Liverpool pobijedio 2-1 golovima Gravenbercha i Wirtza, dok je jedini pogodak za goste postigao Bueno.