VIDEO Arsenal pobijedio i tako se vratio na čelo Premiershipa

Arsenal pobijedio i tako se vratio na čelo Premiershipa

Foto: John Sibley/REUTERS

Liverpool je na Anfieldu opravdao ulogu favorita i pobijedio Wolverhampton 2-1. "Redsi" su već do poluvremena riješili pitanje pobjednika pogocima Ryana Gravenbercha u 41. i Floriana Wirtza u 42.

U subotnjem popodnevnom terminu odigrano je pet utakmica 18. kola Premiershipu, a najviše razloga za zadovoljstvo imali su Arsenal, Liverpool, Brentford i Fulham. Jedini susret bez golova odigrali su Burnley i Everton.

Arsenal je na Emiratesu svladao Brighton 2-1 i ponovno zasjeo na vrh ljestvice. Momčad Mikela Artete povela je već u 14. minuti, kada je Martin Ødegaard preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora pogodio bliži kut. Topnici su nastavili dominirati, a prednost su povećali početkom drugog poluvremena. U 52. minuti Declan Rice ubacio je iz kuta, a Georginio Rutter nespretno je glavom poslao loptu u vlastitu mrežu.

Brighton je u završnici uspio smanjiti zaostatak nakon što je Yasin Ayari pogodio stativu, a Diego Gómez odbijanac pospremio u mrežu za konačnih 2-1. Arsenal sada ima 42 boda, dva više od Manchester Cityja, dok je Brighton ostao na 12. mjestu s 24 boda.

Liverpool je na Anfieldu opravdao ulogu favorita i pobijedio Wolverhampton 2-1. "Redsi" su već do poluvremena riješili pitanje pobjednika pogocima Ryana Gravenbercha u 41. i Floriana Wirtza u 42. minuti. Gosti su u nastavku tek ublažili poraz golom Santiaga Buena u 51. minuti. Liverpool je ovom pobjedom stigao do četvrtog mjesta s 32 boda, dok su Wolvesi ostali prikovani za dno ljestvice sa samo dva boda.

Uvjerljivu pobjedu ostvario je Brentford, koji je pred svojim navijačima svladao Bournemouth 4-1. Junak susreta bio je Kevin Schade s hat-trickom (7., 51. i 90+6. minuta), dok je četvrti pogodak domaćina stigao nakon autogola vratara Đorđa Petrovića. Počasni gol za goste postigao je Antoine Semenyo. Schadeov hat-trick tek je treći u Premier ligi ove sezone.

Fulham je do vrijedna tri boda stigao na gostovanju kod West Hama, gdje je slavio 1-0. Pobjednički pogodak u 85. minuti zabio je Raúl Jiménez, čime je Fulham upisao treću uzastopnu pobjedu i skočio na 10. mjesto. West Ham je, s druge strane, ostao u zoni ispadanja na 18. poziciji te produžio niz bez pobjede na sedam utakmica.

Jedini susret bez pogodaka odigrali su Everton i Burnley. Utakmica je završila rezultatom 0-0, a bodovi su podijeljeni. Everton se nakon remija nalazi na 11. mjestu s 25 bodova, dok je Burnley 19. s 12 bodova.

