GLOBAL SOCCER AWARD

VIDEO Emotivne scene s dodjele nagrada: Roditelji Dioga Jote preuzeli nagradu, dobili ovacije

1
Foto: DAZN/screenshot

Cijeli nogometni svijet ostao je zavijen u crno kada je u srpnju tragično preminuo igrač Liverpoola Diogo Jota. Sada je na dodjeli nagrada dobio počasnu nagradu koju su preuzeli njegovi roditelji, a svi su pljeskali

Sinoć su se u Dubaiju okupili brojni sportaši iz cijelog svijeta kako bi prisustvovali dodjeli nagrada Global Soccer Award, ceremoniji koja slavi izvrsnost u svim aspektima nogometa. Najemotivniji trenutak večeri bio je kada je Diogo Jota, tragično preminuli igrač Liverpoola, dobio počasnu nagradu koju su preuzeli njegovi roditelji. 

@daznfutbol El aplauso más largo, el galardón más especial, el tributo más emocionante ❤️‍🩹 Los padres de Diogo Jota recogen el #GlobeSoccer especial en honor a su hijo ✨ #DiogoJota #Football ♬ sonido original - DAZN Fútbol

Nagradu je uručio Jorge Mendes, poznati nogometni agent, koji nije mogao sakriti suze, a dok su Jotini roditelji preuzimali nagradu cijela dvorana ih je podržala glasnim ovacijama. 

Podsjetimo, samo dan ranije, na Anfieldu su prije početka utakmice protiv Wolvesa odali počast bivšem igraču. Jota je inače bio igrač oba kluba, a ovo je bio prvi njihov susret nakon što je tragično preminuo. Kapetan 'redsa' Virgil van Dijk izašao je na teren s Jotinom djecom, a u 20. minuti susreta na tribinama je počela pjesma navijača oba kluba. Emotivne scene s utakmice obišle su cijeli svijet i izazvale oduševljenje svih navijača. 

Premier League - Liverpool v Wolverhampton Wanderers
Foto: Phil Noble

