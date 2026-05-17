VIDEO Emotivni Martinović o Šarcu: S njim sam prošao toliko toga i jedva čekam vidjeti ga

Prijateljska utakmica Hrvatske i Švedske u varaždinskoj Areni imala je iznimno emotivnu uvertiru koja je sport i rezultat gurnula u drugi plan. Prije prvog sučevog zvižduka, kapetan 'kauboja' Ivan Martinović visoko je podigao dres s brojem 17 i prezimenom Šarac, poslavši snažnu poruku podrške svom suigraču i prijatelju Josipu. Gestu je ispratio gromoglasan pljesak s tribina, ujedinivši cijelu dvoranu u mislima za 28-godišnjeg rukometaša koji vodi najtežu bitku do sada.

Tko je Ivan Martinović? Izabrao je Hrvatsku, Austrijanci su ga zbog toga htjeli izbaciti iz škole

U podcastu 'Karijera u retrovizoru' voditelj Milan Stjelja popričao je prije desetak dana s Martinovićem koji je izjavio kako će se potruditi posjetiti Šarca u Zagrebu.

- Znam da će biti sve dobro. Želim mu sve najbolje i puno, puno zdravlja. Nadam se da ću uspjeti doći u Zagreb da ga vidim malo i popričam s njim, ali sam siguran da će se on vratiti jer puno sam s njim prošao, puno prvenstava i utakmica. Znam da je jedan od najjačih.

Put Josipa Šarca, rođenog u Ljubuškom, nikada nije bio lak. Godina 2020. bila je kao iz snova, kada je s Hrvatskom osvojio srebro na Europskom prvenstvu i bio proglašen najboljim mladim rukometašem Europe, a taj uspjeh i doček u rodnom gradu uvijek je isticao kao najdraži trenutak karijere. No, njegov put stalno su prekidale teške prepreke.

Još prije Eura borio se s mononukleozom i teškom ozljedom križnih ligamenata, da bi mu 2021. ponovno stradali isti ligamenti. Uvijek se vraćao jači. Nakon Njemačke, prošlog ljeta prešao je u mađarsku Tatabányju i u prvih devet utakmica zabio 27 golova. U studenom je prvo slomio ruku, a potom je uslijedio šok s dijagnozom. Ipak, svi koji ga poznaju znaju da je riječ o nesalomljivom borcu.