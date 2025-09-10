VIDEO Englezi napunili mrežu Srbima, na tribinama tučnjava. Marakana je izvrijeđala Vučića

Engleska nogometna reprezentacija nanijela je Srbiji jedan od najtežih poraza u povijesti, deklasiravši je usred Beograda 5-0 u kvalifikacijskoj utakmici za Svjetsko prvenstvo 2026. Noć koja je trebala biti nogometni spektakl pretvorila se u potpunu katastrofu za domaćine, obilježenu ne samo nemoći na terenu, već i bijesom navijača, pozivima na smjenu izbornika Dragana Stojkovića Piksija te incidentima na tribinama stadiona "Rajko Mitić".

Bio je to povijesni debakl, najteži domaći poraz Srbije otkako je samostalna država, nadmašivši onaj protiv Belgije (0-3) iz 2012. Dok su Englezi slavili uvjerljivu pobjedu koja je označila prekretnicu u eri izbornika Thomasa Tuchela, Srbija je ostala u šoku, suočena s brutalnom realnošću i pitanjem što dalje.

Sve golove s utakmice Srbija - Engleska pogledajte OVDJE.

Foto: Andrew Boyers

Tuchelova Engleska demonstrirala silu

Iako su u prethodnim utakmicama bili pod kritikom zbog blijedih nastupa, Englezi su u Beograd stigli odlučni ušutkati kritičare. Od prve minute preuzeli su kontrolu, a otpor Srbije slomili u 33. minuti kada je Harry Kane nakon kornera glavom pospremio loptu u mrežu. Bio je to početak kraja za "orlove". Samo tri minute kasnije, Noni Madueke je nakon brze kontre povisio na 2-0, a u drugom poluvremenu uslijedio je potpuni raspad domaćina.

Ezri Konsa, Marc Guéhi i Marcus Rashford iz penala zapečatili su sudbinu Srbije, pri čemu su Madueke, Konsa i Guéhi zabili prvijence za reprezentaciju. Srbija je utakmicu završila s igračem manje nakon isključenja Nikole Milenkovića u 72. minuti, a statistika je bila poražavajuća: uputila je tek jedan udarac u okvir gola.

Foto: Marko Djurica

- Ovo je bio timski rad u svom najčišćem obliku. Imali smo pravi intenzitet u pravim trenucima - izjavio je nakon utakmice engleski izbornik, čija je momčad ovom pobjedom praktički osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo.

Kapetan Harry Kane dodao je:

- Možda je izgledalo lako, ali nije bilo. Srbija je dobra momčad, a mi smo je večeras učinili prosječnom.

"Piksi, odlazi!": Mediji i navijači nemilosrdni

Reakcija u Srbiji bila je očekivano žestoka. Medijski naslovi bili su brutalni i nisu štedjeli ni izbornika ni igrače. "Piksi, odlazi! Engleski osramotili Srbiju na Marakani", grmio je Telegraf. Kurir je pisao o "debaklu" i tome kako se "druga momčad Engleske poigravala s Orlovima", a Sportklub je konstatirao: "Puče petarda: Oslabljena Engleska osramotila Piksijevu Srbiju."

Navijači su nezadovoljstvo iskazali već na poluvremenu, kada se stadionom orilo "Piksi, odlazi!". Nakon četvrtog gola, mnogi su demonstrativno napustili stadion. Sam izbornik Stojković nakon utakmice je dao iznenađujuću izjavu.

- Večer za zaborav u svakom slučaju. Čini mi se da se ovo moralo dogoditi. Naišli smo na kvalitetnog protivnika. Velika je razlika u kvalitetu, brzini, fizici. Nismo mogli očekivati bolje - rekao je Piksi, praktički priznavši nemoć.

Na pitanje o ostavci, poručio je:

- Ako će Srbija biti čudo mojim odlaskom, nikakav problem.

Incidenti i kaos na tribinama

Utakmica visokog rizika, za koju se u Beogradu pripremalo više od 2500 engleskih navijača, nije prošla bez incidenata. Tijekom susreta, igra je nakratko prekinuta jer su domaći navijači laserskim zrakama ometali engleske igrače.

Međutim, u drugom poluvremenu situacija je eskalirala. Na tribinama je izbio sukob među srpskim navijačima, zbog čega je morala intervenirati i policija. Do sukoba je došlo nakon što su se s tribina čuli povici "Pumpaj" usmjereni protiv aktualne vlasti predsjednika Aleksandra Vučića, što je izazvalo reakciju dijela navijača i dovelo do kaosa.

- 'Ko ne skače, taj je ćaci - vikali su također, a nešto kasnije i poručili: "Vučiću, pe*eru!".

Riječi igrača: "Mučno je bilo biti na terenu"

Nakon posljednjeg sučevog zvižduka, srpski igrači bili su shrvani. Napadač Aleksandar Mitrović bio je brutalno iskren:

- Jako mučno i teško je bilo biti na terenu. Sigurno je ovo debakl, poslije Ukrajine (5-0 u Lavovu 2019., op.a.) najveći debakl. Bili smo lošiji u svakom segmentu igre.

Njegov suigrač iz obrane, Strahinja Pavlović, otkrio je što se događalo u svlačionici.

- Pogledali smo se u oči u svlačionici i rekli: ovo se više ne smije događati - poručio je Pavlović, svjestan da je momčad dotaknula dno.

Ovaj poraz ostavlja Srbiju u teškoj poziciji u borbi za plasman na Svjetsko prvenstvo i otvara duboku krizu u njihovom nogometu. Za Englesku, s druge strane, beogradska noć predstavlja potvrdu snage i najavu velikih stvari pod vodstvom Thomasa Tuchela.

Foto: Andrew Boyers