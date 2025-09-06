VIDEO Englezi rutinski protiv Andore prije gostovanja u Srbiji

Engleska nogometna reprezentacija pobijedila je Andoru 2-0 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. "Tri lava" opet nisu briljirala, protiv jedne od najslabijih reprezentacija Europe imali su svega 11 udaraca...

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 05:26 Baturina i Fruk nakon Farskih Otoka | Video: HNS

Engleska je povela u 25. minuti autogolom Garcije, a konačan rezultat postavio je Rice u 67. minuti. Utakmicu je obilježio i veliki promašaj debitanta Elliota Andersona, na što se Harry Kane uhvatio za glavu u nevjerici...

Golove pogledajte OVDJE, a promašaj Andersona OVDJE

Foto: Matthew Childs/REUTERS

Engleska je maksimalna nakon četiri utakmice uz gol razliku 8:0, a u idućem susretu igra protiv Srbije u Beogradu 9. rujna.