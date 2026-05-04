ŠOK U LIVERPOOLU

VIDEO Everton je šokirao City! Mateo Kovačić sjajno asistirao, a Arsenal sad ovisi sam o sebi

Piše Ivan Kužela,
VIDEO Everton je šokirao City! Mateo Kovačić sjajno asistirao, a Arsenal sad ovisi sam o sebi
Manchester City je šokirao nogometnu javnost remijem s Evertonom 3-3. Prvi kiks u utrci za naslov se dogodio, a Arsenal je lagano trijumfirao protiv Fulhama. Kovačić je odigrao 20 minuta i asistirao za pogodak

Nogometaši Manchester Cityja kiksali su na Hill Dickinson stadionu protiv Evertona i odigrali 3-3 u 35. kolu Premier lige. Prvi kiks u utrci za naslov prvaka Engleske, nakon derbija Arsenala i Cityja, dogodio se 'građanima' koji sad imaju pet bodova, ali i utakmicu manje od kluba iz sjevernog Londona. 'Topnici' su u subotu lagodno slavili protiv Fulhama 3-0.

Guardiola oduševljen Joškom: Ne želim zamisliti što bi bilo bez Gvardiola. Pravi sam sretnik
City je u vodstvo doveo Doku u 43., a onda su Barry s dva gola i O'Brien s jednim pogotkom preokrenuli utakmicu u korist kluba iz Liverpoola. Haaland je smanjio na 3-2 i to na sjajnu asistenciju Matea Kovačića, ali bod je gostima osigurao Doku drugim golom duboko u sudačkoj nadoknadi. Hrvatski reprezentativac je u igru ušao u 75. minuti susreta umjesto Nice Gonzaleza. Asistenciju 'vatrenog' i sve golove sa susreta pogledajte OVDJE.

Arsenal do kraja sezone igra još protiv West Hama, Burnleyja i Crystal Palacea, dok će City zaigrati još s Brentfordom, Palaceom, Bournemouthom i Aston Villom.

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
