VIDEO Everton je šokirao City! Mateo Kovačić sjajno asistirao, a Arsenal sad ovisi sam o sebi

Nogometaši Manchester Cityja kiksali su na Hill Dickinson stadionu protiv Evertona i odigrali 3-3 u 35. kolu Premier lige. Prvi kiks u utrci za naslov prvaka Engleske, nakon derbija Arsenala i Cityja, dogodio se 'građanima' koji sad imaju pet bodova, ali i utakmicu manje od kluba iz sjevernog Londona. 'Topnici' su u subotu lagodno slavili protiv Fulhama 3-0.

Guardiola oduševljen Joškom: Ne želim zamisliti što bi bilo bez Gvardiola. Pravi sam sretnik

City je u vodstvo doveo Doku u 43., a onda su Barry s dva gola i O'Brien s jednim pogotkom preokrenuli utakmicu u korist kluba iz Liverpoola. Haaland je smanjio na 3-2 i to na sjajnu asistenciju Matea Kovačića, ali bod je gostima osigurao Doku drugim golom duboko u sudačkoj nadoknadi. Hrvatski reprezentativac je u igru ušao u 75. minuti susreta umjesto Nice Gonzaleza. Asistenciju 'vatrenog' i sve golove sa susreta pogledajte OVDJE.

Arsenal do kraja sezone igra još protiv West Hama, Burnleyja i Crystal Palacea, dok će City zaigrati još s Brentfordom, Palaceom, Bournemouthom i Aston Villom.