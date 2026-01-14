Obavijesti

SJAJNA GESTA

VIDEO Evo kako je beogradska Arena dočekala himnu Hrvatske

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: HRT

Hrvatska je na Europskom prvenstvu u vaterpolu odigrala dvije utakmice. Nakon intoniranja "Lijepe naše", ljudi u Areni Beograd počeli su pljeskati, a snimka se brzo proširila internetom

Hrvatska vaterpolska reprezentacija je bez problema prošla prve dvije prepreke na Europskom prvenstvu u Beogradu. Slovenije i Gruzija nisu bile pravi protivnik za moćne "Barakude", ali sada tek slijedi ono pravo. Borba s Grčkom za prvo mjesto u skupini bit će pravi test za naše vaterpoliste. U glavnom gradu Srbije mnogi su očekivali da Hrvatska bude dočekana zvižducima, ali dogodio se obrat.

Kolinda snimila slavlje Barakuda 00:44
Kolinda snimila slavlje Barakuda | Video: 24sata/Instagram

Naime, internetom je počela kružiti snimka trenutka kada se u Beogradu pušta hrvatska himna prije početka utakmice. Umjesto zvižduka, kako je to inače znalo biti, navijači su je pozdravili aplauzom te se nije dogodio niti jedan incident. Jako lijepa gesta koja nije bila očekivana te je lijepo vidjeti da sve protječe u najboljem redu.

Ipak, utakmice koje ne igra Srbija slabo su posjećene te tribine Beograd Arene zjape prazne. Vaterpolo nije privukao očekivani broj ljudi za sada, ali treba uzeti u obzir da se tek igraju skupine i da još nije bilo puno atraktivnih dvoboja. Aplauz himni Hrvatske u sred Beograda je sjajna gesta domaćina i svi se nadaju da će tako ostati dok god Hrvatska bude na turniru.

