NEOČEKIVANI START

VIDEO Evo kako je Gorica zabila i šokirala Dinamo. Španjolac je pogriješio, Španjolac i pogodio

Foto: MAXSport/screenshot

Šok na Maksimiru! Gorica povela protiv Dinama, Pozo iskoristio grešku Domingueza i zaledio navijače u 21. minuti

Nakon slabije izvedbe u Varaždinu i remija 2-2 prije zimske pauze pa golijade u Kupu (6-0) protiv imenjaka iz Predavca, nogometaši Dinama opet se muče u HNL-u, Gorica je na Maksimiru povela u 21. minuti.

Na terenu natopljenom kišom koja je padala u Zagrebu u nedjelju poslijepodne jednu je loptu krivo procijenio španjolski stoper Sergi Dominguez, poskliznuo se, ona je u nastavku akcije gostiju došla do njegova sunarodnjaka Ikera Poza koji je preciznim udarcem s 13-14 metara zaledio domaće navijače.

Pozo, bivši igrač nogometne škole Real Madrida i Manchester Cityja, stigao je u Hrvatsku 2022., prvo u Rijeku, ali se nedugo potom teško ozlijedio, pa se dokazivao u Šibeniku i nakon ispadanja prošle sezone dobio priliku u Turopolju.

Gol Gorice protiv Dinama pogledajte OVDJE.

