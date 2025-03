VIDEO Evo kako je Livaja prije osam godina šokirao Simeona i Atletico fantastičnim golom...

Marko Livaja (31) prije četiri godine vratio se u Hajduk, no prije toga dominirao je na terenima u Grčkoj, Rusiji, Španjolskoj i Italiji. Još kao tinejdžera njegov je talent prepoznao Inter, no zbog raznih okolnosti ondje nije uspio ostvariti karijeru. Kroz brojne posudbe i transfere stigao je do Las Palmasa, gdje je zabio jedan od najboljih golova u karijeri.

Protiv Atletico Madrida 2017. godine pokazao je sav raskoš talenta kada je primio loptu pored aut-linije, prošao između nekoliko protivničkih igrača i snažnim, preciznim udarcem zatresao mrežu Jana Oblaka. Kamere su u tom trenutku zabilježile reakciju Diega Simeonea, a iskusni trener samo je odmahnuo glavom u nevjerici zbog načina na koji je napadač izigrao njegovu obranu.

Nije to bio jedini Livajin gol na toj utakmici. Naime, napadač Hajduka u 89. minuti zabio je još jedan, a njegov Las Palman u konačnici je srušio Atletico s 3-2, no to ipak nije bilo dovoljno da bi prošli madridskog velikana u Kupu kralja. Simeonova momčad provukla se zbog pobjede 2-0 u prvoj utakmici, tako da su u četvrtfinale Kupa prošli s ukupnim rezultatom 4-3.

U Las Palmasu Livaja se nije dugo zadržao. Za momčad s Kanarskih otoka odigrao je 26 utakmica, u kojima je zabio sedam golova i dodao četiri asistencije. O kvaliteti Livaje nedavno je govorio i Gennaro Gattuso.

- Marko je mogao napraviti puno više u karijeri. Vidio sam svakakve golove, igrao sam s osam osvajača Zlatnih lopti, a Marko ni sam ne zna što sve može učiniti - rekao je Talijan nakon što je Livaja zabio dva gola Osijeku, a posebno impresivan bio je prvi.