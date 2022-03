VIDEO Evo kako se zabavljaju 'vatreni' u Dohi: Krama i Perija rasturili kumove u padelu...

Hrvatska nogometna reprezentacija okupila se prvi put nakon četiri godine, a da ne igra natjecateljsku utakmicu. I izbornik Zlatko Dalić predstavio je ovo okupljanje prvenstveno kao "teambuilding", iako je najavio testiranje formacije sa tri stopera.

Pogledajte video: Zlatko Dalić na presici

Kako god, Hrvatsku nakon remija sa Slovenijom čeka utakmicu s Bugarskom, koja je na rasporedu rasporedu u utorak, a naši su reprezentativci u međuvremenu pronašli nešto vremena za sebe, odnosno izvannogometne aktivnosti.

Tako se društvo uputilo na padel, koji je u sklopu InterContinental hotela u Dohi, a ovako je izgledao najžešći ogled: Ivan Perišić i Andrej Kramarić protiv Matea Kovačića i Luke Modrića.

Pobjedu je na koncu odnijela kombinacija Krama-Pera, ako je vjerovati Perišićevom opisu "W", a kao 'dokaz' je priložio snimku jednog poena na kojem je pokazao zavidne vještine. Na jednu neugodnu loptu od stakla, reagirao je lobom, a onda izletio na mrežu i vješto smečirao. Jadni Kova tu nije mogao puno napraviti...

- Dobit ćeš 6-0, 6-0 hahaha - javio se u komentare Ivan Rakitić, a osim njih razne emotikone ostavili su i Romelu Lukaku, Donna Vekić i Fabrizio Romano.

Za one koji ne znaju, padel je do prije nekoliko godina bio tek jedan od egzotičnih sportova za koji su čuli samo zagriženi fanovi, a danas je to najbrže rastući sport u svijetu, kojime se reakreativno bavi sve više profesionalnih sportaša, posebice nogometaša. Igra se isključivo u parovima, a pravila su slična teniskim...

