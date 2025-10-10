VIDEO Evo zašto sudac nije svirao penal nakon ruke Šutala

Pravila nogometne igre kroz povijest su se redovito mijenjala. Davno u prošlosti nije bilo zaleđa, golman je smio uhvatiti loptu u ruke nakon dodavanja suigrača, nije bilo tehnologije... Danas je vjerojatno najspornije pitanje pravila oko kažnjive ruke u kaznenom prostoru. Dobar primjer onoga što nije kažnjivo jest slučaj Josipa Šutala protiv Češke.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:42 Češka - Hrvatska 0-0: 'Vatreni' se 'nulom' približili Mundijalu! | Video: 24sata/pixsell

Naime, našeg je stopera lopta pogodila u ruku nakon što je nogom blokirao udarac češkog nogometaša. Prema aktualnim pravilima nogometne igre, to nije kazneni udarac. Kada se lopta odbije u ruku igrača od vlastitog tijela, to nije kažnjivo igranje rukom.

Video situacije pogledajte OVDJE

Osim takvih situacija, nije kažnjivo ni igranje rukom kada je ona u prirodnom položaju (npr. potporna ruka kada igrač uklizava ili pada na tlo), kada lopta udara u ruku koja se nalazi uz tijelo te kada se lopta odbije od drugog igrača koji se nalazi u neposrednoj blizini i igrač kojeg je pogodila lopta u ruku ne stigne reagirati.

Češki igrači kratko su tražili kazneni udarac, ali bilo je i njima jasno da prema pravilima ruka Šutala nije kažnjiva. Hrvatska će u idućoj kvalifikacijskoj utakmici dočekati Gibraltar u Varaždinu u nedjelju.