Obavijesti

Sport

Komentari 0
PRAVILA SU JASNA

VIDEO Evo zašto sudac nije svirao penal nakon ruke Šutala

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Evo zašto sudac nije svirao penal nakon ruke Šutala
Foto: Screenshot/SportKlub

Češki igrači kratko su tražili kazneni udarac, ali bilo je i njima jasno da prema pravilima ruka Šutala nije kažnjiva. Hrvatska će u idućoj kvalifikacijskoj utakmici dočekati Gibraltar u Varaždinu u nedjelju

Pravila nogometne igre kroz povijest su se redovito mijenjala. Davno u prošlosti nije bilo zaleđa, golman je smio uhvatiti loptu u ruke nakon dodavanja suigrača, nije bilo tehnologije... Danas je vjerojatno najspornije pitanje pravila oko kažnjive ruke u kaznenom prostoru. Dobar primjer onoga što nije kažnjivo jest slučaj Josipa Šutala protiv Češke

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Češka - Hrvatska 0-0: 'Vatreni' se 'nulom' približili Mundijalu! 00:42
Češka - Hrvatska 0-0: 'Vatreni' se 'nulom' približili Mundijalu! | Video: 24sata/pixsell

Naime, našeg je stopera lopta pogodila u ruku nakon što je nogom blokirao udarac češkog nogometaša. Prema aktualnim pravilima nogometne igre, to nije kazneni udarac. Kada se lopta odbije u ruku igrača od vlastitog tijela, to nije kažnjivo igranje rukom. 

Video situacije pogledajte OVDJE

Osim takvih situacija, nije kažnjivo ni igranje rukom kada je ona u prirodnom položaju (npr. potporna ruka kada igrač uklizava ili pada na tlo), kada lopta udara u ruku koja se nalazi uz tijelo te kada se lopta odbije od drugog igrača koji se nalazi u neposrednoj blizini i igrač kojeg je pogodila lopta u ruku ne stigne reagirati. 

Češki igrači kratko su tražili kazneni udarac, ali bilo je i njima jasno da prema pravilima ruka Šutala nije kažnjiva. Hrvatska će u idućoj kvalifikacijskoj utakmici dočekati Gibraltar u Varaždinu u nedjelju. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Zavirite u Modrićeve luksuzne vile: Za penthouse u srcu Zagreba platio 1,4 mil. €
SAMO LUKSUZ

FOTO Zavirite u Modrićeve luksuzne vile: Za penthouse u srcu Zagreba platio 1,4 mil. €

Modrićev se penthouse u Zagrebu sastoji od tri spavaće sobe, tri kupaonice i WC-a, velikog dnevnog prostora s boravkom, blagovaonicom i kuhinjom od 72 kvadrata
Hrvatska ispala iz prvog bubnja ždrijeba za Svjetsko prvenstvo. Evo kako se tamo može vratiti
MRTVA TRKA IDE DALJE

Hrvatska ispala iz prvog bubnja ždrijeba za Svjetsko prvenstvo. Evo kako se tamo može vratiti

Dalić slavi 100. utakmicu, ali pravo veselje dolazi uz plasman na SP! Remi s Češkom diže šanse "vatrenih" na 99,7%! Čeka se pobjeda protiv Gibraltara i Farskih Otoka za siguran prolaz
Češka - Hrvatska 0-0: 'Vatreni' se 'nulom' približili Mundijalu!
UZ SJAJNO NAVIJANJE

Češka - Hrvatska 0-0: 'Vatreni' se 'nulom' približili Mundijalu!

U nedjelju 12. listopada Hrvatska će u Varaždinu igrati protiv Gibraltara. Nakon toga još ostaje posljednja epizoda kvalifikacija u studenome kada će (14.) Hrvatska dočekati Farske otoke, a 17. studenoga gostovati kod Crne Gore

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025