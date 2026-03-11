VIDEO Fantomski penal u Ligi prvaka! Pogledajte kako je pao

Obavijesti

Piše Josip Tolić,
Foto: SportKlub/screenshot

Sudac dosudio sumnjivi penal za Arsenal protiv Bayera, nema VAR intervencije! Havertz zabio bivšem klubu, ali nije slavio

Noni Madueke pao je na ulasku u šesnaesterac Bayera u završnici utakmice u Leverkusenu nakon duela s Malikom Tillmanom, turski sudac Umut Meler odmah je pokazao na bijelu točku i penal za Arsenal. Kad su snimku kontakta pokazali u prijenosu, mnogis u pomislili kako će ga VAR pozvati na opoziv jer je bilo jasno da pravog kontakta tu nije bilo.

Ipak, na iznenađenje mnogih, pa i komentatora Arenasporta koji je tu odluku prozvao "u najmanju ruku dvojbenom", to se nije dogodilo. Nizozemac Rob Dieperink nije tu vidio simuliranje, a Kai Havertz realizirao je penal i zabio bivšem klubu za konačnih 1-1, pritom nije slavio.

UEFA Champions League - Round 16 - First Leg - Bayer Leverkusen v Arsenal
Foto: Wolfgang Rattay

"Fantomski penal", piše Marca referirajući se na spornu odluku suca.

"Rizičan start i upitan penal stajali su Bayer pobjede", tvrdi Bild.

"Tillman ne udara loptu, ali je Madueke jedva udara. Bio je to minimalan kontakt", piše Kicker.

Situaciju pogledajte OVDJE.

