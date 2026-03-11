Sudac dosudio sumnjivi penal za Arsenal protiv Bayera, nema VAR intervencije! Havertz zabio bivšem klubu, ali nije slavio
VIDEO Fantomski penal u Ligi prvaka! Pogledajte kako je pao
Noni Madueke pao je na ulasku u šesnaesterac Bayera u završnici utakmice u Leverkusenu nakon duela s Malikom Tillmanom, turski sudac Umut Meler odmah je pokazao na bijelu točku i penal za Arsenal. Kad su snimku kontakta pokazali u prijenosu, mnogis u pomislili kako će ga VAR pozvati na opoziv jer je bilo jasno da pravog kontakta tu nije bilo.
Ipak, na iznenađenje mnogih, pa i komentatora Arenasporta koji je tu odluku prozvao "u najmanju ruku dvojbenom", to se nije dogodilo. Nizozemac Rob Dieperink nije tu vidio simuliranje, a Kai Havertz realizirao je penal i zabio bivšem klubu za konačnih 1-1, pritom nije slavio.
"Fantomski penal", piše Marca referirajući se na spornu odluku suca.
"Rizičan start i upitan penal stajali su Bayer pobjede", tvrdi Bild.
"Tillman ne udara loptu, ali je Madueke jedva udara. Bio je to minimalan kontakt", piše Kicker.
Situaciju pogledajte OVDJE.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+