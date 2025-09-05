FARSKI OTOCI - HRVATSKA 0-1 Hrvatska nakon tri utakmice u kvalifikacijama ima sve tri pobjede, a idući dvoboj igra protiv Crne Gore u ponedjeljak na Maksimiru. Crna Gora je lider skupine s 12 bodova u pet utakmica
VIDEO Farski Otoci skoro zabili na samom kraju: Pogledajte reakciju izbornika Zlatka Dalića
Hrvatska je pobijedila Farske Otoke 0-1 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. Gol Andreja Kramarića iz 31. minute odlučio je susret, ali domaći su u drugom poluvremenu opasno stisnuli "vatrene" i prijetili izjednačenjem. Jedna od opasnih situacija stigla je i na samom kraju utakmice, u petoj minuti nadoknade.
Sjurili su se domaći prema golu Hrvatske, nastao je preveliki razmak između našeg lijevog stopera i lijevog bočnog, jedan je naš branič ispao, ali Kristijan Jakić odlično je reagirao i u zadnji tren izbio loptu pred igračem Farskih Otoka. Izbornik Zlatko Dalić nije bio zadovoljan viđenim na utakmici.
Hrvatska nakon tri utakmice u kvalifikacijama ima sve tri pobjede, a idući dvoboj igra protiv Crne Gore u ponedjeljak na Maksimiru. Crna Gora je lider skupine s 12 bodova u pet utakmica.
