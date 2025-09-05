Obavijesti

VIDEO Farski Otoci zamalo šokirali 'vatrene' već u petoj minuti! Livaković sjajno obranio

Piše Petar Božičević,
Foto: Screenshot/SportKlub

Podsjetimo, Hrvatska je u prve dvije utakmice pobijedila Gibraltar i Češku uz gol razliku 12:1! U skupini je još Crna Gora, s kojom "vatreni" igraju u ponedjeljak

Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Farske Otoke 0-1 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. Iako je u dvoboj ušla kao veliki favorit, Hrvatska je već u petoj minuti zamalo primila gol. 

Domaći su izveli sjajan kontranapad i u nekoliko poteza izbacili Sørensena koji je išao sam na Dominika Livakovića. Srećom, hrvatska je "jedinica" bila spremna i sjajno obranila udarac. 

Podsjetimo, Hrvatska je u prve dvije utakmice pobijedila Gibraltar i Češku uz gol razliku 12:1! U skupini je još Crna Gora, s kojom "vatreni" igraju u ponedjeljak. 

