Podsjetimo, Hrvatska je u prve dvije utakmice pobijedila Gibraltar i Češku uz gol razliku 12:1! U skupini je još Crna Gora, s kojom "vatreni" igraju u ponedjeljak
KAKVA OBRANA
VIDEO Farski Otoci zamalo šokirali 'vatrene' već u petoj minuti! Livaković sjajno obranio
Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Farske Otoke 0-1 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. Iako je u dvoboj ušla kao veliki favorit, Hrvatska je već u petoj minuti zamalo primila gol.
Domaći su izveli sjajan kontranapad i u nekoliko poteza izbacili Sørensena koji je išao sam na Dominika Livakovića. Srećom, hrvatska je "jedinica" bila spremna i sjajno obranila udarac.
