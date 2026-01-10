VIDEO Fenerbahče pobijedio Galatasaray i osvojio Superkup!

Nogometaši Fenerbahčea ovogodišnji su osvajači turskog Superkupa nakon što su na Ataturk stadionu u finalu svladali velikog rivala Galatasaray s 2-0.

Po jedan pogodak u svakom poluvremenu postigao je Fenerbahce na putu do slavlja, a prvi gol na susretu dao je francuski nogometaš Matteo Guendouzi koji je prije nekoliko dana stigao u Fenerbahce iz rimskog Lazija.

Foto: STRINGER/REUTERS

Utakmica je prelomljena početkom drugog dijela kada je u 48. minuti Oosterwolde bio strijelac za 2-0.

Galatasaray je ostao na 17 osvojenih turskih Superkup pokala, što je i dalje rekordan doseg, dok sada po deset trofeja imaju Bešiktaš, Trabzonspor i Fenerbahče.