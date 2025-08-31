Obavijesti

PROTIV FENJERAŠA

VIDEO Fenerbahče pobijedio s novim trenerom! Dominik Livaković branio cijelu utakmicu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Osijek: Susret Hrvatske i Češke u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Momčad je vodio Mourinhov dosadašnji pomoćnik Zeki Murat Gole načinivši nekoliko promjena u sastavu. Za razliku od Portugalca koji je forsirao obranu s trojicom u zadnjoj liniji, Gole se odlučio na četvoricu

U susretu četvrtog kola turskog nogometnog prvenstva Fenerbahče je na gostovanju pobijedio Genclerbirligi sa 3-1, a za goste je branio Dominik Livaković.

Poljski mediji sramotno napali Livakovića: 'On je bandit i ku...n sin, kaznite ga na dulje vrijeme' 01:02
Poljski mediji sramotno napali Livakovića: 'On je bandit i ku...n sin, kaznite ga na dulje vrijeme' | Video: 24sata Video

Fener, koji se ovog tjedna rastao s menadžerom Joseom Mourinhom, gostovao je u Ankari kod Genclerbirligija ostvarivši 3-1 pobjedu.

Momčad je vodio Mourinhov dosadašnji pomoćnik Zeki Murat Gole načinivši nekoliko promjena u sastavu. Za razliku od Portugalca koji je forsirao obranu s trojicom u zadnjoj liniji, Gole se odlučio na četvoricu, a priliku na vratima ponovo je dobio Dominik Livaković.

Prvi suparnik Dinama u Europskoj ligi poveo je u 14. minuti golom Nenea koji je prošlog tjedna stigao u Istanbul iz RB Salburga, a do kraja poluvremena Youssef En-Nesyri je zabio dva gola (35, 40).

Konačnih 1-3 postavio je Dimitros Goutas u 64. minuti.

Golove pogledajte OVDJE

Fenerbahče je peti sa sedam bodova, pet manje od lidera Galatasarayja. Genclerbirligi je posljednji sa četiri poraza.

