VIDEO Fenomenalni Brekalo je zabio nova dva gola za Herthu!

Hrvatski nogometaš Josip Brekalo (27) bio je junak Herthine pobjede 2-1 protiv Nürnberga u 24. kolu druge njemačke lige. Brekalo, koji je u berlinski klub stigao početkom veljače iz Real Ovieda, zabio je oba gola za Herthu.

U 21. minuti je lijepim udarcem s nekih 15-ak metara doveo domaćine u vodstvo. Gosti su izjednačili u posljednjim trenucima prvog dijela golom Toma Baacka, no Brekalo je u 88. drugom golom donio pobjedu berlinskom sastavu. Bio je to njegov četvrti nastup u dresu Herthe, a do sada je zabio već tri gola.

Brekalove golove možete pogledati OVDJE.

Hertha je trenutačno sedma sa 37 bodova, 10 manje od lidera Schalkea za kojega je fenomenalan gol zabio bivši dinamovac Dejan Ljubičić u remiju 1-1 kod Greuther Fürtha, te osam manje od trećeplasiranog Darmstadta koji drži posljednju poziciju koja vodi u doigravanje za bundesligu. Nürnberg se nalazi na devetom mjestu sa 30 bodova.

Ljubičićev gol možete pogledati OVDJE.