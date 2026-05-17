VIDEO Fernandes došao do 20. asistencije i izjednačio rekord!

Kapetan Manchester Uniteda, Bruno Fernandes, u nedjeljnoj je utakmici protiv Nottingham Foresta (3-2 za United) došao do svoje 20. asistencije u sezoni i time izjednačio rekord Premier lige! Portugalac se tako pridružio elitnom klubu koji su dosad činila samo dvojica nogometnih velikana.

Za United protiv Foresta zabijali su Luke Shaw, Matheus Cunha i Bryan Mbeumo, a za goste iz Nottinghama Morati i Morgan Gibbs-White.

Trenutak za povijesne knjige dogodio se u 76. minuti dvoboja. Fernandes je preciznim centaršutom s desne strane pronašao Bryana Mbeuma, kojemu nije bilo teško smjestiti loptu iza leđa protivničkog golmana. Tom asistencijom, svojom dvadesetom ove sezone, portugalski je maestro konačno stao uz bok legendarnom napadaču Arsenala Thierryju Henryju, koji je isti doseg ostvario u sezoni 2002/03, te genijalnom veznjaku Manchester Cityja Kevinu De Bruyneu, koji je to ponovio u sezoni 2019/20.

Ovaj uspjeh samo je kruna na fenomenalnu sezonu za Fernandesa, koji je bio apsolutni motor i kreativna snaga momčadi pod vodstvom Michaela Carricka. Njegove izvedbe nisu prošle nezapaženo, pa su ga sportski novinari (FWA) osmog svibnja proglasili nogometašem godine. Još ranije tijekom sezone, 15. ožujka, srušio je i klupski rekord Manchester Uniteda koji je gotovo četvrt stoljeća držao David Beckham. S dva dodavanja protiv Aston Ville stigao je do šesnaest asistencija, prestigavši Beckhamovih 15 iz legendarne sezone 1999/2000.

I sam Fernandes je priznao kako mu je obaranje rekorda bilo na umu.

​- To je nešto o čemu razmišljam jer govorimo o Kevinu i Thierryju, dvojici najboljih igrača koje je Premier liga vidjela u dugo, dugo vremena - priznao je Portugalac.

​- Imati priliku biti uz njihova imena, barem u ovoj kategoriji, nećemo govoriti o svemu ostalome što su postigli, jako je dobro i vrlo sam ponosan na to - dodao je.

Priliku da postane apsolutni rekorder Bruno Fernandes imat će u posljednjem kolu prvenstva, kada Manchester United gostuje kod Brighton & Hove Albiona.