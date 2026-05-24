VIDEO Fernandes za povijest: Srušio De Bruynea i Henryja

Bruno Fernandes (31) postavio je novi rekord Premier lige po broju asistencija u jednoj sezoni. Portugalski veznjak Manchester Uniteda u posljednjem je kolu protiv Brightona asistirao Patricku Dorgu za svoju 21. asistenciju sezone i tako prestigao Thierryja Henryja i Kevina De Bruynea s kojima je bio izjednačen na 20.

Fernandes je rekord izjednačio ranije u sezoni asistencijom Bryanu Mbeumou centaršutom s desne strane protiv Nottingham Foresta, čime je prešao i Mesuta Özila.

Sjajna sezona donijela mu je nagradu za nogometaša godine Premier lige i FWA nogometaša godine, ispred Declana Ricea i ostalih kandidata. Fernandes je bio ključni igrač u povratku Uniteda pod trenerom Michaelom Carrickom, a klub je sezonu završio na trećem mjestu i izborio nastup u Ligi prvaka.