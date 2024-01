VIDEO Festival promašaja i VAR poništenih golova pa rapsodija: Liverpool slavio u ludoj golijadi

Strašnu utakmicu odigrali su Liverpool i Newcastle u 20. kolu Premier lige. 'Redsi' su slavili 4-2, a rezultat je lako mogao biti i veći da golman 'svraka' Martin Dubravka nije briljirao, i da se nogometaši nisu propisno ispromašivali prije nego je započela golijada.

Diazu poništen gol, Salah i Nunez promašivali

Prvo je u 18. minuti Luisu Diazu poništen gol zbog zaleđa nakon čega je Mohamed Salah propustio Liverpool dovesti u vodstvo. Uvjerljivo najefikasniji igrač najjačih top pet liga Europe kada su u pitanju golovi i asistencije kombinirano promašio je penal samo pet minuta kasnije.

Nunez je, potom, promašio mat situaciju, to jest Dubravka mu je obranio udarac jedan na jedan, a zatim i popravni sa 17 metara.

Foto: CARL RECINE

Uslijedio je pogodak Burna s druge strane kojeg je sjajno pronašao Isak. Burn je pogodio iza Alissonovih leđa, no i njemu je pogodak poništen zbog zaleđa.

To se dogodilo u 38. minuti, a u 40. novo uzbuđenje. Alexander-Arnold je nevjerojatno zapucao s desne strane, činilo se da će centrirati, no Liverpoolov bek uputio je efektan udarac. Imao je nezahvalan kut, ali je nevjerojatno pogodio suprotnu stativu. Bio bi to fantastičan gol da je ušlo.

Salah ušao u povijest

Liverpool je pronašao put do mreže u nastavku kada je u 49. minuti nakon krasne akcije loptu u gol pospremio Mohamed Salah. Diaz za Nuneza, Urugvajac je nesebično uposlio Egipćanina, koji je zabio 150. gol za Liverpool u Premier ligi.

Foto: CARL RECINE

Već u 52. moglo je biti 2-0 za 'redse', ali opet je Dubravka monstruoznim bravurama spašavao Newcastle. Obrano je pokušaj Nuneza iz blizine, s dva metra, a zatim pokušaj s desne strane koji je išao u daljnji kut.

Foto: CARL RECINE

Domaćinu su se silni promašaji obili o glavu u 54. minuti nakon sjajne kontre Newcastlea. Isak je izbjegao zaleđe, izbio sam pred Alissona pa neobranjivo poentirao pored brazilskog golmana.

Potpuna golijada na Anfieldu

No, 'redsi' su na Anfieldu nastavili pritiskati i naplatio je bolju igru. Prvo je Jones zabio u 74. minuti, a onda je Salah krasnom vanjskom uposlio Gakpa za 3-1 samo četiri minute kasnije.

Foto: CARL RECINE

Tračak nade Newcastleu je vratio Botman pogotkom u 81., no već u 85. priči je bio kraj. Jota je izbio sam pred Dubravku, koji ga je srušio i Salah je ovoga puta bio precizan s bijele točke. Gađao je u jednu, Dubravka je odletio u drugu stranu i Egipćanin je nakon 150. zabio i 151. gol u Liverpoolovu dresu.

Liverpool i nakon 20. kola ostaje na vrhu Premier lige.

>> VIDEO: SAŽETAK LIVERPOOL - NEWCASTLE (USKORO)