VIDEO Finale vaterpola obilježio skandal! Stupar pokazivao trag ugriza, Savić poludio na suce

Finale vaterpolskog turnira na Mediteranskim igrama u Tarantu obilježio je veliki incident u završnici utakmice između Italije i Crne Gore. Talijani su pred domaćom publikom slavili 18-14 i osvojili zlatnu medalju, ali nakon dvoboja više se govorilo o sukobu Mattea Iocchija Gratte i Danila Stupara nego o samom rezultatu.

Ključni trenutak dogodio se u posljednjoj četvrtini pri vodstvu Italije 15-12. Stupar i Iocchi Gratta ušli su u žestok duel bez lopte, nakon kojega je crnogorski reprezentativac burno reagirao. Crnogorska strana tvrdi da je talijanski vaterpolist tijekom duela ugrizao Stupara. Suci su, međutim, procijenili da je upravo Stupar pretjerao u reakciji te su ga isključili zbog grubosti.

Takva odluka izazvala je bijes na crnogorskoj klupi. Stupar je nakon izlaska iz bazena sucima i televizijskim kamerama pokazivao trag na tijelu za koji tvrdi da je posljedica ugriza, dok je izbornik Dejan Savić žestoko prosvjedovao zbog odluke. Savić je sucima pokazivao na trag ugriza i zahtijevao reakciju, ali je zbog burnih prigovora i sam dobio crveni karton te morao napustiti prostor uz bazen.

Incident je podsjetio na jedan od najpoznatijih nesportskih poteza u nogometu, kada je Luis Suárez na Svjetskom prvenstvu 2014. ugrizao Giorgija Chiellinija. Nekoliko godina ranije isto je napravio i Branislavu Ivanoviću...

Priča se, međutim, nije završila optužbama crnogorske strane. Nakon utakmice oglasio se i Talijanski plivački savez, koji je objavio fotografiju velike crvene mrlje na ramenu i leđima jednog talijanskog igrača uz poruku: "Zlatne medalje i medalje na koži".

Talijanski savez nije izravno naveo da je riječ o ugrizu niti je optužio određenog crnogorskog igrača, ali je objavom sugerirao da je i talijanska strana tijekom utakmice pretrpjela sličan nesportski potez. Italija je na kraju nervoznu završnicu privela kraju i pobjedom 18-14 osvojila sedmo zlato na Mediteranskim igrama, prvo nakon 1993. godine. Domaćini su cijeli turnir završili bez poraza, dok je Crnoj Gori pripala srebrna medalja.