VIDEO Flick na rubu suza: 'Neću ovo zaboraviti!' Mbappe se javio s kauča i razljutio navijače

Barcelona je novi-stari prvak Španjolske. U odlučujućem El Clásicu na Camp Nouu, katalonska momčad je svladala Real Madrid 2-0 i tako tri kola prije kraja prvenstva osigurala 29. naslov u povijesti, drugi zaredom. Utakmica, riješena već u prvih 18 minuta golovima Marcusa Rashforda i Ferrana Torresa, samo je potvrdila dominaciju momčadi Hansija Flicka i produbila krizu u redovima vječitog rivala, koji drugu sezonu zaredom ostaje bez velikog trofeja.

Bio je to povijesni trenutak za Barcelonu, koja nikada prije naslov prvaka nije osigurala pobjedom protiv Real Madrida. Gosti iz Madrida na utakmicu su stigli desetkovani ozljedama i potreseni unutarnjim nemirima, što se jasno vidjelo na terenu. Domaćini su to iskoristili i furiozno ušli u susret. Već u devetoj minuti Marcus Rashford, igrač na posudbi iz Manchester Uniteda, fantastično je zabio iz slobodnog udarca. Samo devet minuta kasnije, nakon sjajne akcije i asistencije petom Danija Olma, Ferran Torres postavio je konačnih 2-0, nakon čega se Real nije uspio oporaviti.

Emotivni naslov za trenera Flicka

Za trenera Barcelone Hansija Flicka ovo je bio posebno emotivan dan. Uoči utakmice primio je vijest o smrti oca, no unatoč osobnoj tragediji ostao je uz momčad i vodio je do pobjede. Nakon posljednjeg sučevog zvižduka, nije mogao sakriti emocije.

​- Nikada neću zaboraviti ovaj dan. Bio je ovo težak dan za mene, počevši od smrti mog oca. Ali moja momčad je fantastična. Obožavam je. Oni su kao obitelj. Dali su sve od sebe danas, stvarno sam ponosan - rekao je njemački stručnjak.

​- Naši navijači su bili fantastični. Nevjerojatno je na ovom stadionu osvojiti La Ligu u Clásicu protiv Real Madrida. Nije bilo lako jer je Real sjajna momčad, ali igrali smo jako dobro, zabili golove u pravom trenutku i odlično se branili - dodao je Flick.

Arbeloa priznao poraz: Madrid se uvijek vraća

S druge strane, privremeni trener Reala Álvaro Arbeloa bio je svjestan loše predstave svoje momčadi. Čestitao je Barceloni na zasluženom naslovu i pokušao poslati poruku navijačima.

​- Ne možemo reći puno toga jer razumijemo frustraciju i razočaranje. Jedino što možemo jest raditi, gledati u budućnost i naučiti iz svega što smo loše napravili. Real Madrid se uvijek vraća, puno smo puta pali i ustali. Razumijem bijes navijača - izjavio je Arbeloa, koji je preuzeo klupu nakon odlaska Xabija Alonsa.

Upitan o svojoj budućnosti, rekao je da će uskoro razgovarati s upravom kluba, ali da je sada fokusiran na to da momčad sezonu privede kraju na dostojanstven način.

Mbappéova objava podijelila navijače

Dodatnu sol na ranu navijačima Reala utrljala je i objava najveće zvijezde kluba, Kyliana Mbappéa, koji je utakmicu propustio zbog ozljede. Dok je njegova momčad gubila 2-0, francuski napadač je na svom Instagramu objavio priču s utakmice uz poruku "Hala Madrid".

Iako su mnogi to protumačili kao poruku podrške u teškim trenucima, dio navijača na društvenim mrežama optužio ga je za "suptilno trolanje" momčadi. Ova reakcija dolazi u vrijeme dok se Mbappé već suočava s kritikama dijela javnosti jer je otišao na odmor dok se oporavljao od ozljede.

Foto: Instagram

Odjeci u španjolskim medijima

Španjolski sportski mediji očekivano su posvetili naslovnice raspletu prvenstva. Katalonski listovi slave novi uspjeh Barcelone, dok oni iz Madrida analiziraju duboku krizu Reala.

Mundo Deportivo na naslovnici donosi veliku riječ "Prvaci!", slaveći četvrti trofej Flicka protiv Reala i činjenicu da je Barcelona konačno osigurala naslov u direktnom okršaju s rivalom. Slično piše i Sport, koji ističe superiornost katalonske momčadi u odlučujućoj utakmici.

Madridski AS također priznaje Barceloninu dominaciju uz naslov "Rashford i Ferran osigurali udobnu pobjedu i naslov La Lige", dok je Marca najkritičnija prema "kraljevskom klubu". U njihovim tekstovima naglašava se tjedan za zaborav za Real Madrid, obilježen sukobima u svlačionici, ozljedama i na kraju ponižavajućim porazom koji je potvrdio kraj svih nadanja.

*uz korištenje AI-ja