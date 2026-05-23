VIDEO/FOTO U jazbini 'tigrova' uoči meča stoljeća: 'Jakire, vodi nas u raj! Jeste vi neki špijuni?'
HULL - MIDDLESBROUGH, 16.30 Hoćete na Wembley? Morat ćete stajati satima u vlaku do Londona, kazali su nam na šalteru. A u pubu Hull Cityja navijači obožavaju Sergeja Jakirovića. Ostao je još Boro do sna
Hull nas je dočekao onako kako to najmanje očekujete od sjevera Engleske, bez kiše, pod toplim proljetnim suncem koje je obasjalo sive ciglene fasade. Vlak iz Manchestera, kojim smo došli, probijao se kroz beskraj ravnica Yorkshirea, pokraj starih tvorničkih dimnjaka i zelenih pašnjaka na kojima se činilo kao da vrijeme sporije prolazi. Kako smo se približavali Hullu, krajolik je postajao sve siroviji, "radničkiji"...