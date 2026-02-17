VIDEO Francuski triler u Ligi prvaka! Preokret PSG-a unatoč ozljedi najboljeg igrača svijeta

Aktualni europski prvak PSG je u utorak navečer priredio svojim navijačima nogometni triler za pamćenje. U prvoj utakmici doigravanja Lige prvaka, pariški klub je na gostovanju kod Monaca gubio 2-0, da bi na kraju slavio 3-2 u jednoj od najdramatičnijih utakmica sezone.

PSG se našao u gotovo bezizlaznoj situaciji nakon što je Folarin Balogun s dva gola doveo Monaco u vodstvo od 2-0. Dodatni udarci za Parižane bili su promašeni penal Vitinhe i ozljeda Ousmanea Dembéléa.

Foto: ALEXANDRE DIMOU

Činilo se da je Monaco na pragu velike pobjede, no tada je uslijedio potpuni raspad domaće momčadi, koja je zbog crvenog kartona ostala s igračem manje na terenu. PSG je iskoristio brojčanu prednost i pokrenuo preokret koji će se dugo pamtiti.

Glavna zvijezda bio je Désiré Doué. Mladi igrač, koji je ušao s klupe, postao je apsolutni heroj preokreta zabivši dva gola i upisavši jednu asistenciju. Strijelac za PSG bio je još i Achraf Hakimi.