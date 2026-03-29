VIDEO Francuzi lakoćom dobili Kolumbiju i nastavili sjajan niz!

Nakon što je u Foxboroughu pobijedila Brazil sa 2-1, francuska nogometna reprezentacija je u Landoveru pobijedila i Kolumbiju sa 3-1 (2-0).

Prvi su zaprijetili Kolumbijci, u 22. minuti je pucao James Rodriguez, ali je Brica Samba zaustavio loptu. Francuska je povela u 29. minuti golom Douea koji je pucao s ruba kaznenog prostora. Lopta je na putu do gola pogodila Daniela Munoza prevarivši Alvara Montera. Bio je to prvi gol za mladog napadača PSG-a u francuskom dresu.

Na 2-0 je povećao Marcus Thuram u 41. pogodivši glavom nakon ubačaja Maghnesa Akliouchea. Zahvaljujući ovom trećem golu u francuskom dresu, Marcus je nadmašio svog oca Liliana, koji je postigao samo dva gola u 142 nastupa. I to oba protiv "vatrenih" u polufinalu "Coupe du mondea" 1998.

Kolumbijski izbornik Nestor Lorenzo je u poluvremenu napravio tri izmjene, ali nije pomoglo. U 56. minuti "Tricolori" su zabili i treći gol. Thuram je ovoga puta asistirao, a 20-godišnji Doue po drugi put zatresao kolumbijsku mrežu.

U 67. minuti veliku priliku je imao Hugo Ekitike, ali je udarac napadača Liverpoola prošao pored gola. Kolumbija je smanjila u 78. minuti preko Jamintona Campaza.

Do kraja dvoboja vidjeli smo još jednu priliku Ekitikea u 85. minuti, ali je Montero odlično reagirao u situaciji jedan na jedan. U trećoj minuti nadoknade pogodak je postigao i Kylian Mbappe, ali poništen zbog zaleđa.

Bila je to osma francuska pobjeda uz jedan remi u posljednjih devet susreta. Posljednji put "Les Bluesi" su spojili devet susreta bez poraza od prosinca 2022. do rujna 2023. Spomenimo i kako su posljednji poraz doživjeli u lipnju prošle godine od Španjolske u polufinalu Ligi nacija (4-5).

S druge strane za Kolumbiju je to bio drugi poraz u nizu nakon što su prije toga nanizali devet utakmica bez poraza u svim natjecanjima (5 pobjeda, 4 remija). U četvrtak su izgubili od hrvatske reprezentacije sa 1-2, a večeras i od Francuske.