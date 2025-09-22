SAŽETAK VUKOVAR - RIJEKA 3-2
VIDEO Fruk je 'vukao', ali nije spasio Rijeku. Pogledajte kako su Vukovarci priredili senzaciju
U dvoboju 7. kola HNL-a Vukovar 1991 je u Vinkovcima svladao prvaka Rijeku s 3-2 i ubilježio povijesnu, prvu pobjedu u elitnom društvu. Strijelci su za Rijeku bili Toni Fruk (17., penal) i Ante Oreč (43), dok su za Vukovar zabili Jakov Puljić (20., 56.) i Robin Gonzalez (68. minuta, penal)
