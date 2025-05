VIDEO Fućka mu se: Trener Liverpoola otišao tulumariti na Ibizu nakon velikog derbija

Nizozemski stručnjak Arne Slot (46), koji je u svojoj debitantskoj sezoni senzacionalno odveo Liverpool do naslova prvaka Engleske, viđen je kako se opušta i slavi na sunčanoj Ibizi. Snimke slavlja pojavile su se samo nekoliko sati nakon remija njegove momčadi protiv Arsenala (2-2) u nedjelju poslijepodne, potvrđujući da je fešta povodom osvajanja titule u punom jeku.

Slot je, čini se, odlučio iskoristiti pauzu u rasporedu kako bi proslavio veliki uspjeh. Odletio je na Ibizu odmah nakon utakmice s Arsenalom, gdje mu je priređen pravi šampionski doček u poznatom O Beach Clubu, čiji je vlasnik Wayne Lineker, brat legendarnog Garyja Linekera. Wayne Lineker je na svom Instagram profilu podijelio fotografiju sa Slotom.

Ubrzo su se društvenim mrežama proširile i druge snimke. Na jednoj od njih, Slot prolazi kroz klupsku gužvu dok glasno svira legendarna pjesma grupe Queen "We Are the Champions".

Glumac iz popularne serije "EastEnders", Dean Gaffney, također je podijelio video na kojem se vidi Slot, uz komentar: "Promatrači oštrog oka primijetit će određenog menadžera koji je osvojio Premiership."

Nakon što su ga potapšali po leđima dok je kao VIP gost ulazio u DJ kabinu, Slot je stavio sunčane naočale i nasmiješeno promatrao atmosferu, grleći se s ostalim sudionicima zabave. Iako isprva nije pjevao, kada je krenula pjesma "Freed From Desire", koju navijači Liverpoola često pjevaju prilikom osvajanja trofeja, Slot se pridružio plesu i pjesmi. Na Ibizi mu se pridružilo i nekoliko članova njegovog stručnog stožera, uključujući pomoćnog trenera Johna Heitingu.

Dok se drugi znoje, 'redsi' uživaju

Liverpool je naslov prvaka Premier lige osigurao još u travnju, dominantnom pobjedom nad Tottenhamom (5-1), čime je Slot postao tek drugi menadžer kluba, nakon Jurgena Kloppa, koji je osvojio ligu u njenom modernom formatu. Bila je to ukupno 20. titula prvaka Engleske za "Redse".

Međutim, od osiguravanja naslova, Liverpool nije zabilježio pobjedu. Nakon poraza od Chelseaja 3-1, uslijedio je remi s Arsenalom. Unatoč vodstvu od 2-0 golovima Codyja Gakpa i Luisa Diaza, gosti su uspjeli izjednačiti preko Gabriela Martinellija i Mikela Merina, koji je kasnije dobio crveni karton.

Foto: David Klein

Dok se Slot zabavljao na Ibizi, veći dio Liverpoolove momčadi otputovao je u Dubai na kratki odmor koji su igrači sami organizirali. Od potvrde naslova prvaka, Slot i njegov stožer omogućili su igračima više slobodnog vremena koje mogu provesti s obiteljima, umjesto da vrijeme provode u trening centru AXA.

Čini se da je Slot odlučio kako je titula sigurno u rukama i da nema puno toga za što bi se još igralo u preostalim tjednima sezone, pa je iskoristio priliku da nagradi svoje igrače i sebe vremenom daleko od pritisaka vrhunskog nogometa. Liverpool sljedeću utakmicu igra protiv Brightona, koji se bori za europsko mjesto, prije nego što sezonu zaključe kod kuće protiv Crystal Palacea, kada će im biti uručen trofej Premier lige pred punim Anfieldom. To će biti posebna čast, s obzirom na to da su 2020. godine, tijekom pandemije koronavirusa, trofej podigli pred gotovo praznim stadionom. Velika proslava s navijačima i parada otvorenim autobusom planirana je za 26. svibnja.