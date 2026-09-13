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VIDEO Garcia je nakon susreta stao pred kamere i iznenadio novinara: Kako si? Dobro, dobro

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 3 min
VIDEO Garcia je nakon susreta stao pred kamere i iznenadio novinara: Kako si? Dobro, dobro
Foto: MAXSport/screenshot
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Garcia je nakon pobjede Hajduka iznenadio novinara pitanjem na hrvatskom jeziku: “Kako si?” Splićani su slavili 1-0 i upisali petu vezanu pobjedu te zasjeli na vrh ljestvice HNL-a

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Gonzalo Garcia nakon pobjede Hajduka nad Slaven Belupom nije odmah odgovorio na pitanje novinara. Trener splitske momčadi prvo je iznenadio kratkim pitanjem.

"Kako si?", nasmiješio se Garcia govoreći hrvatskim jezikom i automatski odgovorio "Dobro, dobro".

POGLEDAJTE GALERIJU:

Hajduk i Slaven Belupo sastali se u 07. kolu SuperSport HNL-a Hajduk i Slaven Belupo sastali se u 07. kolu SuperSport HNL-a Hajduk i Slaven Belupo sastali se u 07. kolu SuperSport HNL-a
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Nakon uvodnog dijela razgovora ipak je nastavio na engleskom jeziku, na kojem je iznio dojmove o utakmici. Garcia je istaknuo da razumije dio hrvatskog jezika, no u televizijskom razgovoru odlučio je koristiti engleski.

Hajduk i Slaven Belupo sastali se u 07. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Slaven Belupo sastali se u 07. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Hajduk je na Poljudu stigao do pete uzastopne prvenstvene pobjede. Jedini pogodak protiv Slaven Belupa postigao je Dalisson u 22. minuti, nakon ubačaja Bambe, a domaćin je do kraja sačuvao prednost. Splićani su pobjedom došli na vrh ljestvice, dok je Slaven završnicu susreta odigrao s desetoricom. Mažar je u 79. minuti dobio crveni karton i napustio teren.

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