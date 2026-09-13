Garcia je nakon pobjede Hajduka iznenadio novinara pitanjem na hrvatskom jeziku: “Kako si?” Splićani su slavili 1-0 i upisali petu vezanu pobjedu te zasjeli na vrh ljestvice HNL-a
VIDEO Garcia je nakon susreta stao pred kamere i iznenadio novinara: Kako si? Dobro, dobro
Gonzalo Garcia nakon pobjede Hajduka nad Slaven Belupom nije odmah odgovorio na pitanje novinara. Trener splitske momčadi prvo je iznenadio kratkim pitanjem.
"Kako si?", nasmiješio se Garcia govoreći hrvatskim jezikom i automatski odgovorio "Dobro, dobro".
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Nakon uvodnog dijela razgovora ipak je nastavio na engleskom jeziku, na kojem je iznio dojmove o utakmici. Garcia je istaknuo da razumije dio hrvatskog jezika, no u televizijskom razgovoru odlučio je koristiti engleski.
Hajduk je na Poljudu stigao do pete uzastopne prvenstvene pobjede. Jedini pogodak protiv Slaven Belupa postigao je Dalisson u 22. minuti, nakon ubačaja Bambe, a domaćin je do kraja sačuvao prednost. Splićani su pobjedom došli na vrh ljestvice, dok je Slaven završnicu susreta odigrao s desetoricom. Mažar je u 79. minuti dobio crveni karton i napustio teren.
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