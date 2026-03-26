'AZZURRI' PREMA FINALU
VIDEO Gattusova Italija slomila otpor Sjeverne Irske golčinom Sandra Tonalija! Pogledajte
Italija je dočekala Sjevernu Irsku u playoffu za Svjetsko prvenstvo 2026. Sandro Tonali doveo je "azzurre" u vodstvo u 56. minuti.
Momčad Gennara Gattusa nametnula se kroz posjed lopte i inicijativu od samog početka, ali nakon 11 udaraca, osam kornera i 71 posto posjeda lopte u prvom dijelu, na odmor se otišlo s 0-0.
A onda, 56. minuta i gol Italije. Sandro Tonali sjajno je "stisnuo" loptu nakon odbijanca iz šesnaesterca Sjeverne Irske i pogodio za vodstvo Talijana. Gol pogledajte OVDJE
Utakmica je u tijeku...
