VIDEO Gattusovi ispadi: Hvatao za vrat, ošamario pomoćnika...

Gennaro Gattuso (47) nadaleko je poznat po svom temperamentu i kratkom fitilju, a to je pokazao i nakon poraza Hajduka i sukoba s Joškom Jeličićem. Trener Hajduka uvijek je govorio bez dlake na jeziku, a kao igrač je bio drzak na terenu, beskompromisan u duelima, ali i sklon sukobu kada mu se netko zamjeri.

Pogledajte svađu Jeličića i Gattusa:

Gattusova press konferencija iz 2014. kada je bio na klupi grčkog kluba OFI jedna je od najpoznatijih u nogometnom svijetu. Talijan je tada poludio i rekao da je on taj koji trenira igrače, da radi preko 12 sati dnevno i da želi da njegova momčad igra s mu*ima, a njegova rečenica "sometimes maybe good, sometimes maybe sh*t", postala je planetarno poznata.

Legendarnu press konferenciju pogledajte OVDJE.

Zagreb: Utakmica Dinama i Hajduka u 24. kolu Prve HNL | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kao igraču, jedan od njegovih najpoznatijih skandala je sukob s pomoćnim trenerom Tottenhama Joeom Jordanom, u utakmici Lige prvaka. Tottenham je pobijedio 1-0 golom Petera Croucha, ali je sve zasjenio sukob Škota i Talijana. Gattuso je prvo Jordana primio za vrat, a na kraju utakmice mu se unio u lice i udario ga glavom u nos. Gattuso je kažnjen s četiri utakmice nakon tog susreta te je sarkastično izjavio da je dobro da ga nisu stavili u zatvor na mjesec dana.

Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Sukob s Jordanom pogledajte OVDJE.

Bilo je tu još sukoba i ispada. Udaranje Zlatana Ibrahimovića u lice na utakmici protiv Ajaxa, urlanje i unošenje u lice igraču Schalkea Poulsenu i još nebrojeno opasnih klizećih startova, vikanja na suce, zbog čega je bio suspendiran, svađanja s protivničkim igračima i sličnih ispada legendarnog "Rina". Prije devet godina ošamario je svog pomoćnika dok je bio trener Pise. Video pogledajte OVDJE

Video s ostalim incidentima pogledajte OVDJE.

Gattuso će morati dio svog temperamenta prebaciti na igru svoje momčadi koja ne izgleda bajno na terenu te će morati pronaći pobjednički recept ako žele osvojiti dugo očekivanu titulu prvaka Hrvatske.