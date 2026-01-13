VIDEO Genijalni Vlašić dva puta asistirao u pobjedi protiv Rome

Nogometaši Torina i Rome odigrali su u utorak navečer susret osmine finala talijanskog kupa. Gosti iz Torina slavili su 3-2, a za dva gola gostiju asistirao je hrvatski reprezentativac i kapetan kluba Nikola Vlašić. Pogotke za Torino zabio je Che Adams u 35. i 52. minuti te Emirhan Ilkhan za pobjedu u sudačkoj nadoknadi drugog poluvremena. Za Romu su pogađali Mario Hermoso u 46. minuti na asistenciju Leona Baileyja i 16-godišnji Antonio Arena u svom debiju na asistenciju Wesleyja.

Pobjednik današnjeg susreta Torino igrat će u četvrtfinalu protiv Intera. Milanski klub s lakoćom je svladao Veneciju 5-1, a susret se odigrao 3. prosinca 2025. godine.

Vlašić je najbolji strijelac Torina ove sezone u Serie A s pet golova i dvije asistencije te igra najbolju pojedinačnu sezonu u talijanskom prvoligašu. U sezonama 2022./2023. i 2024./25. imao je najbolji učinak kroz cijelu sezonu s pet golova u talijanskom prvenstvu. U sezoni 2022./23. imao je dvije asistencije u talijanskom kupu, a sada se i po tom učinku izjednačio.