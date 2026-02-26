Obavijesti

KAKAV GOL

VIDEO Gol, golčina, majstorija! Pogledajte čudo Luke Stojkovića

Piše Jakov Drobnjak,
Foto: Screenshot/SportKlub

Luka Stojković je u 75. minuti zabio nevjerojatan gol i doveo Dinamo na 3-1 čime, za sada, ima produžetke. Nestvaran gol u jako bitnom trenutku

Može Dinamo do povratka, kakva utakmica! Dinamo od 75. minute ima produžetke jer je 3-1 za zagrebački sastav u Belgiji protiv Genka. Nevjerojatno je pogodio Luka Stojković za delirij Bad Blue Boysa na gostujućoj tribini i šok za domaće navijače. Kako je odapela "sedmica" Dinama, sjajno!

Prvo je Bakrar zabio pred kraj prvog dijela, ali je Genk vratio dva gola prednosti u nastavku preko Sora. Zatim je u 27. Vidović pao u kaznenom prostoru, sudac pokazao na bijelu točku, a Stojković je mirno i hladnokrvno pogodio za 2-1 i veliku nadu Dinama. 

Nakon toga kaos. Igrala se 75. minuta kada je Stojković "stavio Dinamo na leđa" i katapultirao ga u  produžetke. Prošao je svog čuvara na sredini igrališta, zaletio se, a onda s 20ak metara pogodio rašlje. Spektakularan gol jednog od najboljih igrača Dinama na uzvratnoj utakmici. Zaista ga treba pogledati nekoliko puta.

Gol pogledajte OVDJE.

