VIDEO Gol Stojakovića uzburkao strasti! Je li Dinamo oštećen, a Lokomotiva povela iz zaleđa?

Lider HNL-a Dinamo na svojem Maksimiru dočekao je Lokomotivu u 9. kolu HNL-a. 'Modri' su po drugi put bili gosti u vlastitom dvorištu u namjeri da se odvoje od Hajduka na čelnoj poziciji.

Planove im je pokvario Aleks Stojaković, 21-godišnji napadač iz Slovenije koji je u 21. minuti razveselio Nikicu Jelavića i lijepo zabio gol za vodstvo 'lokosa'. Odlično ga je proigrao Fabijan Krivak, dečko koji je sve bolji i bolji, koji preuzima ulogu najvrjednijeg eksponata Lokomotive.

Stojaković je lijepo primirio dodavanje Krivaka pa poentirao iza Nevistića, sudac Zdenko Lovrić je gol priznao, no uslijedila je provjera u VAR sobi gdje su sjedili Ivan Matić i Dario Kulušić. Nakon kraćeg pregleda snimke i povlačenja linija, suci iz VAR sobe dojavili su glavnom da pogodak vrijedi i Lovrić ga je potvrdio.

U prijenosu je kasnije puštena snimka s povučenima linijama.

Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

Foto: Tportal/Screenshot

Što vi mislite, je li bilo zaleđe?