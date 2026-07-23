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VIDEO Je li Varaždin zabio iz zaleđa? VAR se nije oglasio jer ga - nema! Pogledajte golove

Piše Jakov Drobnjak,
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VIDEO Je li Varaždin zabio iz zaleđa? VAR se nije oglasio jer ga - nema! Pogledajte golove
Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom
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Drama u Varaždinu! Tavares zabio za vodstvo, ali Jablonec brzo uzvratio i na poluvremenu je 1-1

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Varaždin na domaćem terenu igra drugo pretkolo Konferencijske lige protiv češkog Jabloneca. Nakon prvih 45 minuta je 1-1, a utakmica je bila potpuno izjednačena. Obje momčadi imale su bolje i lošije periode igre, a golovi su pali u razmaku od tri minute.

Momčad Nikole Šafarića malo je slabije ušla u susret, a onda se probudila oko 15. minute. U 24. minuti, iz prve prave akcije, stiglo je vodstvo. Došli su Varaždinci organizirano prema naprijed, Canjuga je ugledao Tavaresa koji se sprema utrčati iza leđa obrane gostiju. Poslao mu je sjajnu loptu, a Tavares je sjajnim udarcem s ruba peterca matirao golmana Jabloneca.

U ovom pretkolu nema VAR-a, a situacija kod gola Tavaresa bila je jako, jako rubna. Tavares i branič gostiju su gotovo u liniji, ali pitanje je bi li VAR priznao taj gol. Svakako bi odlučivali milimetri.

Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

U 27. minuti gosti su izjednačili. Ubačaj iz slobodnog udarca s lijeve strane, na sami ubačaj stigli su braniči Varaždina, ali onda je lopta pala pred igrača Jabloneca. Cedidla je primio na pet metara i snažnim udarcem probio Silića za 1-1.

Golove pogledajte OVDJE.

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