Real Madrid je pregazio Sevillu rezultatom 4-1! Mbappe je zabio dva gola, od čega je drugi bio jedan od najljepših ove sezone
VIDEO Golijada u Sevilli! Poker golova Madrida i fenomenalna minijatura Kyliana Mbappéa
U derbiju devetog kola španjolskog nogometnog prvenstva Real Madrid je pobijedio Sevillu s 4-1 uz dva gola Kyliana Mbappea. Real je poveo sjajnim golom Arde Gulera u 30. minuti, a prednost je povećao sedam minuta kasnije nakon fantastične "minijature" Kyliana Mbappea.
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Gosti su tražili crveni karton za Gulera nekoliko minuta prije nego što je Turčin zabio za 1-0 zbog udaranja laktom Pequea Fernandeza i sasvim sigurno bit će još razgovora o Gulerovom potezu. Sevilla je bila blizu smanjenja zaostatka u završnici poluvremena, no opasan udarac Luciena Agoumea obranio je Thibaut Courtois.
KYLIAN MBAPPE OMG THIS IS THE BEST GOAL EVER 🙌 https://t.co/D6euDcY8EM— fan (@NoodleHairCR7) October 18, 2026
Korak bliže pobjedi 'kraljevski klub' je stigao u 63. minuti Mbappeovim golom iz kaznenog udarca. Sevilla je smanjila u 80. minuti golom Manua Buena, no dvije minute kasnije Yan Diomande je pogodio za 4-1.
Sve golove sa susreta pogledajte OVDJE.
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