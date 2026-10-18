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VIDEO Golijada u Sevilli! Poker golova Madrida i fenomenalna minijatura Kyliana Mbappéa

Piše HINA,
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VIDEO Golijada u Sevilli! Poker golova Madrida i fenomenalna minijatura Kyliana Mbappéa
Foto: Violeta Santos Moura
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Real Madrid je pregazio Sevillu rezultatom 4-1! Mbappe je zabio dva gola, od čega je drugi bio jedan od najljepših ove sezone

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U derbiju devetog kola španjolskog nogometnog prvenstva Real Madrid je pobijedio Sevillu s 4-1 uz dva gola Kyliana Mbappea. Real je poveo sjajnim golom Arde Gulera u 30. minuti, a prednost je povećao sedam minuta kasnije nakon fantastične "minijature" Kyliana Mbappea.

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Gosti su tražili crveni karton za Gulera nekoliko minuta prije nego što je Turčin zabio za 1-0 zbog udaranja laktom Pequea Fernandeza i sasvim sigurno bit će još razgovora o Gulerovom potezu. Sevilla je bila blizu smanjenja zaostatka u završnici poluvremena, no opasan udarac Luciena Agoumea obranio je Thibaut Courtois.

Korak bliže pobjedi 'kraljevski klub' je stigao u 63. minuti Mbappeovim golom iz kaznenog udarca. Sevilla je smanjila u 80. minuti golom Manua Buena, no dvije minute kasnije Yan Diomande je pogodio za 4-1. 

Sve golove sa susreta pogledajte OVDJE.

LaLiga - Real Madrid v Sevilla
Foto: Violeta Santos Moura

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