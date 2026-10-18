VIDEO Golijada u Sevilli! Poker golova Madrida i fenomenalna minijatura Kyliana Mbappéa

U derbiju devetog kola španjolskog nogometnog prvenstva Real Madrid je pobijedio Sevillu s 4-1 uz dva gola Kyliana Mbappea. Real je poveo sjajnim golom Arde Gulera u 30. minuti, a prednost je povećao sedam minuta kasnije nakon fantastične "minijature" Kyliana Mbappea.

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Gosti su tražili crveni karton za Gulera nekoliko minuta prije nego što je Turčin zabio za 1-0 zbog udaranja laktom Pequea Fernandeza i sasvim sigurno bit će još razgovora o Gulerovom potezu. Sevilla je bila blizu smanjenja zaostatka u završnici poluvremena, no opasan udarac Luciena Agoumea obranio je Thibaut Courtois.

KYLIAN MBAPPE OMG THIS IS THE BEST GOAL EVER 🙌 https://t.co/D6euDcY8EM — fan (@NoodleHairCR7) October 18, 2026

Korak bliže pobjedi 'kraljevski klub' je stigao u 63. minuti Mbappeovim golom iz kaznenog udarca. Sevilla je smanjila u 80. minuti golom Manua Buena, no dvije minute kasnije Yan Diomande je pogodio za 4-1.

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Foto: Violeta Santos Moura

Barcelona vodi na ligaškoj ljestvici s maksimalnih 27 bodova i +30 razlikom pogodaka, Atletico Madrid je treći s 22 boda, dok gradski suparnik Real ima bod manje. Slijede Real Betis (19), Real Sociedad (16), Sevilla (14)...