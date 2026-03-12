VIDEO Golman Chelseaja ispao najveći tragičar. Uspoređuju ga s Tottenhamovim nesretnikom

Nogometaši Chelseaja doživjeli su težak poraz u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka. Paris Saint-Germain je na svom Parku prinčeva slavio 5-2 i tako si osigurao ogromnu prednost uoči uzvrata u Londonu. Iako je utakmica dugo bila u egalu, trenutak dekoncentracije i velika pogreška danskog golmana Filipa Jörgensena prelomili su susret i gurnuli Chelsea prema bolnom porazu.

Trener Chelseaja Liam Rosenior iznenadio je mnoge odlukom da na vrata, umjesto iskusnog Roberta Sáncheza, postavi 23-godišnjeg Filipa Jörgensena na gol. Domaćini su dvaput vodili golovima Bradleyja Barcole i Ousmanea Dembéléa, no gosti su se vraćali preko Malo Gusta i Enza Fernándeza. Rezultat je bio izjednačen sve do 74. minute.

Foto: Stephane Mahe

Pri rezultatu 2-2, Jörgensen je primio povratnu loptu i umjesto da je ispuca daleko od svog gola, odlučio se na riskantno kratko dodavanje. Njegovu namjeru pročitao je Barcola, presjekao loptu i odmah je proslijedio do Vitinhe, koji je lobom prebacio golmana Chelseaja za vodstvo 3-2. Taj potez mnoge je podsjetio na Antonina Kinskog, golmana Tottenhama kojeg je samo dan ranije Tudor izvadio iz igre u 17. minuti susreta. Za konačnih 5-2 zabio je Kvaratskhelia.

Na Sofascoreu dobio je ocjenu 4.7, što je za 0.2 čak lošije od onoga što je dan ranije dobio Kinsky. PSG je imao devet udaraca prema golu, sedam u okvir, a dva je Jorgensen zaustavio.

Unatoč pogrešci, trener Liam Rosenior nakon utakmice je preuzeo dio odgovornosti i stao u obranu mladog Danca.

​- To je na meni. Moram biti bolji u teškim trenucima, u preokretima. Moramo ostati mirni, a nismo, uključujući i mene. Rezultat je bolan. Filip nije prvi koji je napravio pogrešku, to je dio nogometa. Svaka mu čast, priznao je pogrešku u svlačionici. Svi griješimo. Sami smo si pucali u nogu i učinili ovaj dvoboj vrlo teškim, ali ne i nemogućim - rekao je Rosenior nakon utakmice.