VIDEO Golman Hajduka glumio Ronaldinha pa primio gol. Ipak, Spasio ga je VAR! Pogledajte

Nogometaši Slaven Belupa sastali su se u 30. kolu HNL-a i oduševili gledatelje uzbudljivom utakmicom. Već u četvrtoj minuti zabio je Dabro za 1-0, a u 38. je izjednačio Rebić. A onda - 47. minuta i detalj koji će se dugo vrtjeti po TV špicama.

Slavenov igrač je poslao dubinsku loptu za Marka Dabru, ali sjajno je istrčao Toni Silić i presjekao dodavanje. Ipak, nakon što je presjekao loptu glavom nastavio je tehnicirati glavom još dvaput, a onda mu je loptu oduzeo suparnički igrač i uposlio Dabru koji je zabio gol. Srećom po Silića, napadač Slavena našao se u zaleđu i gol je poništen nakon VAR provjere. Situaciju pogledajte OVDJE

Slične akrobacije na travnjaku radili su pretežito brazilski nogometaši poput Ronaldinha ili Neymara, ali to se događalo u napadačkoj trećini. Hajdukov golman malo se zaigrao u ovoj situaciji, ali srećom po njegovu momčad, nije ga skupo koštalo.

Silić se ustalio kao "jedinica" Hajduka, a ove je sezone branio u 18 utakmica. Odličan je i igri nogom i čitanju igre i u Hajduku u njega polažu velike nade.