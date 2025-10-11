Obavijesti

Sport

Komentari 2
KAKVA SREĆA

VIDEO Golman u četvrtoj ligi u Međimurju zabio za spas u 96.!

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Golman u četvrtoj ligi u Međimurju zabio za spas u 96.!
Foto: NK Polet Sveti Martin na Muri

U gužvi u šesnaestercu, lopta se odbila od golmana koji je zabio za izjednačenje

Nesvakidašnja situacija dogodila se na utakmici 3. NL Sjever u Međimurju. Sastali su se Dinamo Domašinec i Polet, a Dinamo je imao vodstvo 3-2 sve do 96. minute susreta. Gosti iz Svetog Martina na Muri imali su zadnji napad, a onda je u gužvi u šesnaestercu gol za izjednačenje zabio golman Poleta Dino Jambreš.

POGLEDAJTE GOL OD 7:07

Da stvar bude gora po Dinamo, do 20 minuta prije kraja vodili su 2-0 golovima Patrika Šimunića i Aidana Kopasića. Andrej Jurinić i Niko Žmuk su izjednačili do 78. Domaćini su ponovno poveli golom Dominika Novaka u 83., sve dok se nije pojavio neočekivani junak i pogurao ih do petog mjesta u četvrtom rangu hrvatskog nogometa. Dinamovci će, po svemu sudeći, u borbu za ostanak jer su pretposljednji.

Komentari 2
