VIDEO Golman u četvrtoj ligi u Međimurju zabio za spas u 96.!

Nesvakidašnja situacija dogodila se na utakmici 3. NL Sjever u Međimurju. Sastali su se Dinamo Domašinec i Polet, a Dinamo je imao vodstvo 3-2 sve do 96. minute susreta. Gosti iz Svetog Martina na Muri imali su zadnji napad, a onda je u gužvi u šesnaestercu gol za izjednačenje zabio golman Poleta Dino Jambreš.

Da stvar bude gora po Dinamo, do 20 minuta prije kraja vodili su 2-0 golovima Patrika Šimunića i Aidana Kopasića. Andrej Jurinić i Niko Žmuk su izjednačili do 78. Domaćini su ponovno poveli golom Dominika Novaka u 83., sve dok se nije pojavio neočekivani junak i pogurao ih do petog mjesta u četvrtom rangu hrvatskog nogometa. Dinamovci će, po svemu sudeći, u borbu za ostanak jer su pretposljednji.