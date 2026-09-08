VIDEO Golmanova greška skupo koštala Hrvata u Ligi prvaka: Evo gdje se nalazio Sommer...

Nogometaši Club Bruggea kojeg vodi hrvatski trener Ivan Leko pred domaćom publikom porazom od Aston Ville otvorili su sezonu u Ligi prvaka. Engleska momčad bila je bolja s 3-2, a gosti su poveli u 11. minuti golom McGinna.

Lekina momčad izjednačila je u 19. minuti kada je zabio Hugo Vetlesen. Međutim, slijedilo je ekspresno vraćanje Aston Ville. Englezi su opet poveli u 22. minuti golom Buendie, a onda povećali prednost u 43. minuti preko Nicolása Jacksona.

Upravo je greška golmana domaće momčadi Yanna Sommera bio jedan od trenutaka koji su obilježili utakmicu. Bivši golman Intera napravio je veliku grešku i napustio svoj kazneni prostor i ostao na polovici terena te promašio loptu. Njegovu grešku iskoristio je Jackson koji je zabio za 3-1. Video pogledajte OVDJE.

Foto: MAURICE VAN STEEN

Tresoldi je realizirao penal u 61. minuti i postavio za konačnih 3-2 u Belgiji.

- Pogrešna procjena. Možda je imalo veze s tim što su Lee Hanbeom i Brandon Mechele branili u istoj liniji. Nisu pokrivali leđa jedan drugome. Golman je tada vjerojatno pomislio da su im pobjegli iza leđa i da mora reagirati. No bilo je očito da za tim nije bilo potrebe. Ako ne možeš izbiti tu loptu, nemaš što raditi ondje - komentirao je bivši golman Frank Boeckx za belgijski HLN.