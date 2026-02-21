Obavijesti

PULJANI U KRIZI

VIDEO Gorica pobjednički kroz Pulu! Pogledajte oba gola gosta

Piše HINA,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Sasa Miljevic

Ovom pobjedom Gorica je bodovno dodatno pobjegla dvojcu koji je na dnu ljestvice. Vukovar 1991 sada ima šest, a Osijek čak devet bodova manje. Istra je šesta sa 30 bodova

Admiral

Nogometaši Gorice sasvim su zasluženo u prvom subotnjem susretu 23. kola HNL-a ugrabili tri gostujuća boda, pobijedili su u Puli s 2-0 (1-0) domaću Istru 1961.

Kopivnica: Stadion Ivan Kušek Apaš osvanuo pod snježnim pokrivačem Kopivnica: Stadion Ivan Kušek Apaš osvanuo pod snježnim pokrivačem Kopivnica: Stadion Ivan Kušek Apaš osvanuo pod snježnim pokrivačem
Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Bolji je dojam na startu dvoboja ostavila Gorica koja je stvorila dvije dobre prilike u uvodnih petnaest minuta. U oba slučaja je prijetio Bogojević, ali je jednako tako u oba slučaja vrlo dobro reagirao domaći vratar Kolić. U početku ogleda jednom je i okvir vrata spasio domaćina.

Nakon što je Gorica dominirala na startu, ali bolju igru nije naplatila pogotkom, uslijedilo je razdoblje ravnopravne igre u kojem je Istra 1961 uspostavila ravnotežu i imala je prividnu inicijativu iz kojih se nije 'rodila' niti jedna prava šansa.

Pula: U 23.kolu SuperSport Prve HNL, Istra ugoš?uje Goricu
Foto: Sasa Miljevic

Kada se to najmanje očekivala Gorica je u 41. minuti zasluženo povela i okrunila kvalitetnije prvo poluvrijeme. Pršir je ukrao loptu, a akcija je završila sve do Pavičića koji je bio strijelac za gostujućih 1-0.

Od početka drugog poluvremena krenula je nešto agresivnija igra Istre 1961, ali i u nastavku susreta teško je pulska momčad kreirala prave šanse. U 49. minuti je pokušao Frederiksen i bio je to prvi donekle smisleni pokušaj domaćina.

Nakon toga se igralo točno kako je odgovaralo gostima. U slabom ritmu mnogo rastrgane igre ispunilo je minute sve do 79. kada su Velikogoričani zabili drugi put. Potpuno je ispala pulska obrana, a pred Kolića se sam pojavio Pršir i lakoćom zabio za 2-0.

Pula: U 23.kolu SuperSport Prve HNL, Istra ugošćuje Goricu
Foto: Sasa Miljevic

Dotad ništa u ovom susretu nije napravila Istra 1961, a nije niti do kraja dvoboja i Gorica je lakoćom sačuvala dva gola prednosti.

Ovom pobjedom Gorica je bodovno dodatno pobjegla dvojcu koji je na dnu ljestvice. Vukovar 1991 sada ima šest, a Osijek čak devet bodova manje. Istra 1961 je nastavila svoj negativan niz, u posljednja četiri ligaška susreta ima jedan remi i tri poraza.

