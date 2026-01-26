SAŽETAK UTAKMICE
VIDEO Gorica vodila, promašila zicere, pa sve prosula. Varaždin preokretom slavio u Turopolju
GORICA - VARAŽDIN 1-2 Gosti su u odgođenoj utakmici 19. kola HNL‑a preokretom slavili u Turopolju. Domaći su poveli preko Filipovića, no Mamić i Mamut kaznili su promašaje i obrambene pogreške Gorice. Podsjetimo, susret je premješten u Veliku Goricu zbog zaleđenog travnjaka. Varaždin je ovom pobjedom stigao na tri boda do četvrtog mjesta
Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.
Izvještaj s utakmice pročitajte OVDJE.