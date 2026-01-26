Obavijesti

VIDEO Gorica vodila, promašila zicere, pa sve prosula. Varaždin preokretom slavio u Turopolju

GORICA - VARAŽDIN 1-2 Gosti su u odgođenoj utakmici 19. kola HNL‑a preokretom slavili u Turopolju. Domaći su poveli preko Filipovića, no Mamić i Mamut kaznili su promašaje i obrambene pogreške Gorice. Podsjetimo, susret je premješten u Veliku Goricu zbog zaleđenog travnjaka. Varaždin je ovom pobjedom stigao na tri boda do četvrtog mjesta

Nije šala! Robot dao izjave nakon sastanka u Vladi!

Humanoidna robotica Tonka prvi je put javno predstavljena u Hrvatskoj na okruglom stolu u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, gdje je odmah privukla svu pažnju. Poručila je da tehnologija mora služiti ljudima te da roboti trebaju biti podrška, a ne zamjena za čovjeka. Kao svoje prednosti istaknula je mogućnost rada bez umora, dosljednost i preciznost u ponavljajućim zadacima. No priznala je da joj nedostaju ljudska empatija, kreativnost i sposobnost donošenja etičkih odluka, koje, kako kaže, ostaju isključivo u rukama ljudi.

VIDEO Strašne snimke iz New Yorka: Snježna oluja pogodila grad, jak vjetar raznosi snijeg

NEW YORK - Snažna zimska oluja zahvatila je istočni dio SAD-a, donijevši obilne oborine i ekstremno niske temperature koje su uzrokovale velike poremećaje. U New Yorku je u nedjelju, 25. siječnja, zabilježeno snažno kovitlanje snijega na gotovo praznim ulicama, dok se oluja nastavila širiti prema sjeveroistoku zemlje. Prodor izrazito hladnog arktičkog zraka koji je zahvatio velik dio zemlje istočno od Stjenjaka, uzrokovao je osjetan pad temperatura. Procjene govore da je čak 157 milijuna Amerikanaca upozoreno na opasno niske temperature, koje se kreću od vrijednosti debelo ispod nule.

VIDEO Dominantni Dinamo! Evo kako je sredio Osijek u gostima

OSIJEK - DINAMO 0-3: Nogometaši Dinama projurili su Opus Arenom iskoristivši posrtaj Hajduka na Poljudu, pa sada imaju četiri boda prednosti ispred najvećeg suparnika. Golove za "modre" zabili su Luka Stojković (30'), Miha Zajc (42') i Dion Drena Beljo (89'). Dinamo je ovom pobjedom pobjegao Hajduku na četiri boda prednosti.

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Zapeo projekt bolnice u Blatu

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u emisiji ‘240 sekundi 24sata’. Danas donosimo: Veliki projekt nove nacionalne dječje bolnice u zagrebačkom Blatu ponovno je zapeo...Priča o dvije obitelji koje su se vratile u Hrvatsku. Kaos i panika u SAD-u nakon novog ubojstva na prosvjedu...

