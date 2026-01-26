VIDEO Gorica vodila, promašila zicere, pa sve prosula. Varaždin preokretom slavio u Turopolju

POGLEDAJTE SNIMKU

Nije šala! Robot dao izjave nakon sastanka u Vladi! Humanoidna robotica Tonka prvi je put javno predstavljena u Hrvatskoj na okruglom stolu u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, gdje je odmah privukla svu pažnju. Poručila je da tehnologija mora služiti ljudima te da roboti trebaju biti podrška, a ne zamjena za čovjeka. Kao svoje prednosti istaknula je mogućnost rada bez umora, dosljednost i preciznost u ponavljajućim zadacima. No priznala je da joj nedostaju ljudska empatija, kreativnost i sposobnost donošenja etičkih odluka, koje, kako kaže, ostaju isključivo u rukama ljudi.

Kopiranje linka