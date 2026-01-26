Obavijesti

Sport

Komentari 0
VIDEO: POGLEDAJTE GOLOVE

Varaždin preokretom pobijedio Goricu u odgođenoj utakmici

Piše Domagoj Vugrinović, HINA,
Čitanje članka: 1 min
Varaždin preokretom pobijedio Goricu u odgođenoj utakmici
Susret Velike Gorice i Varaždina u 19. kolu SuperSport HNL | Foto: Igor Soban/PIXSELL

GORICA - VARAŽDIN 1-2 Do zamjene domaćinstva došlo je uslijed loših vremenskih uvjeta koji su prošli tjedan vladali u baroknom gradu. Teren na stadionu Varteksa bio zaleđen

Admiral

U odgođenom susretu 19. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Varaždin je na gostovanju nakon preokreta pobijedio Goricu sa 2-1. Gorica je povela u 25. minuti golom Jakova Filipovića, no gosti su okrenuli rezultat golovima Luke Mamića (34) i Ivana Mamuta (66).

Utakmica se trebala igrati u petak u Varaždinu, ali je odgođena zbog zaleđenog travnjaka. Zbog izrazito lošeg stanja travnjaka dogovorena je i zamjena domaćinstva, pa je utakmica odigrana u Velikoj Gorici.

Susret Velike Gorice i Varaždina u 19. kolu SuperSport HNL
Susret Velike Gorice i Varaždina u 19. kolu SuperSport HNL | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Prvu priliku na utakmici imali su gosti u devetoj minuti. Mateo Leš je loše vratio loptu prema svom vrataru Davoru Matijašu, Mamut je presjekao i odmah pucao, ali pored gola.

ZIMSKI PRIJELAZNI ROK UŽIVO Transferi: Kapetan Luke Modrića produžio s Milanom
UŽIVO Transferi: Kapetan Luke Modrića produžio s Milanom

Gorica je uzvratila golom u 25. minuti. Marijan Čabraja je ubacio iz kornera, a Filipović glavom, uz pomoć vratnice, matirao Olivera Zeleniku.  Samo četiri minute kasnije moglo je biti i 2-0. Žan Trontelj se sjajno probio po desnoj strani, još bolje je ubacio za Čuića, no domaći napadač je promašio gol.

Susret Velike Gorice i Varaždina u 19. kolu SuperSport HNL
Susret Velike Gorice i Varaždina u 19. kolu SuperSport HNL | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Gosti su izjednačili u 34. minuti lijepim golom Mamića, a rezultat su okrenuli u 66. minuti nakon obrambene pogreške Leša kojem je Latković oteo loptu, uposlio Mamuta, a ovaj pogodio za 2-1. Gorica je do kraja susreta pritiskala, no nije uspjela izjednačiti.

Varaždin je ostao šesti sa 26 bodova, dok je Gorica osma sa 19 bodova. Na vrhu je Dinamo sa 41 bodom, četiri više od Hajduka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Kapetan Luke Modrića produžio s Milanom
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Kapetan Luke Modrića produžio s Milanom

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Sigurdsson nakon pobjede u ljubavnom klinču s ljepoticom!
NOVA LJUBAV

FOTO Sigurdsson nakon pobjede u ljubavnom klinču s ljepoticom!

MALMO - Izbornik Dagur Sigurdsson nakon pobjede razmijenio je nježnosti s tajanstvenom plavušom, a fotograf Pixsella zabilježio je njihove intimne trenutke. Sigurdsson je prije godinu dana priznao kako je prekinuo s djevojkom nakon ranijeg razvoda braka, ali sad ponovno ljubi.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026