PREKRASNA GESTA

VIDEO Grad domaćin 'vatrenih' zasjao u kvadratićima: 'Svi smo oduševljeni što nam dolazite...'

Piše Jakov Drobnjak,
Crveno-bijeli bus u Virginiji kao sjajna najava za dolazak "vatrenih"! Alexandria toplo dočekuje našu nogometnu reprezentaciju uz uzbuđenu gradonačelnicu i vrhunske uvjete za trening

Prekrasan prizor u Sjedinjenim Američkim Državama! Gradski autobus, u potpunosti oblijepljen prepoznatljivim crveno-bijelim kvadratićima, vozi ulicama Alexandrije u Virginiji. Ne radi se o slučajnosti, već o sjajnoj dobrodošlici koju je ovaj grad pripremio za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Naime, Hrvatska će upravo u Alexandriji imati svoj kamp za vrijeme boravka u SAD-u.

"Danas je gradski autobus DASH primijećen u prepoznatljivom hrvatskom crveno-bijelom kariranom ruhu, s transparentom koji ponosno poručuje: 'Alexandria pozdravlja hrvatsku nogometnu reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu'. Hrvatski nogometni savez odabrao je Alexandriju nakon razmatranja više od 60 mogućih lokacija, a kao privatni trening-kamp reprezentacije izabrana je Episcopal High School, dok će Hotel AKA Alexandria biti baza momčadi tijekom prvenstva", stoji u objavi na društvenim mrežama.

Svoje oduševljenje nije mogla sakriti ni gradonačelnica Virginije, Alyia Gaskins, koja je za Novu TV rekla kako jedva čeka da "vatreni" stignu u njen grad.

- Riječi ne mogu opisati koliko sam uzbuđena. To će biti moje prvo Svjetsko prvenstvo u nogometu. I mogu vam reći, koga god da sretnem, bili to stanovnici, poduzetnici, drugi članovi zajednice, svi su toliko oduševljeni što ćemo dočekati "vatrene" i sve vas. Osjećamo da ste obitelj, a to je veće od nogometa. Želimo da budete dio naše zajednice - rekla je.

- Alexandria nam nudi najbolju kombinaciju odličnog trening centra i ugodnog hotela, uz neposrednu blizinu zračne luke i dobru geografsku poziciju u odnosu na gradove gdje igramo utakmice prvog kruga. Sa sportske strane, a ona nam je uvijek na prvom mjestu, imat ćemo zaista vrhunske uvjete u Biskupskoj gimnaziji, od terena preko fitnessa do prostorija za oporavak, tako da nismo imali puno dvojbi, sve nam je 'sjelo na prvu', uključujući ugodne domaćine i u hotelu i trening centru -  izjavio je tehnički direktor Stipe Pletikosa po povratku iz SAD-a kada je Alexandria konačno izabrana za kamp.

