VERONA BLIŽE POBJEDI

VIDEO Grad ljubavi koban za Tudora, Juve prvi put kiksao

Piše HINA, Boris Trifunović,
Čitanje članka: 1 min
Hrvatski stručnjak nije uspio izjednačiti doseg Giovannija Trapattonija iz 1976. i Massimiliana Allegrija iz 2014. godine kada su ti stratezi s Juventusom sezone otvarali s četiri pobjede u nizu

U četvrtom kolu talijanske Serie A nogometaši Verone i Juventusa su remizirali 1-1 čime je stao startni prvenstveni pobjednički niz torinskog sastava kojeg vodi hrvatski trener Igor Tudor.

Time Tudor nije uspio izjednačiti doseg Giovannija Trapattonija iz 1976. i Massimiliana Allegrija iz 2014. godine kada su ti stratezi s Juventusom sezone otvarali s četiri pobjede u nizu. Tudor je ostvario tri pa ovaj subotnji remi.

Juventus je poveo u 19. minuti nakon solo akcije Conceicaa i preciznog udarca s vrha šesnaesterca. Juventus do odmora ipak nije sačuvao minimalnu prednost, već je Verona u 44. izjednačila nakon što je Orban realizirao udarac s bijele točke.

Cijelu je utakmicu vrlo dobro igrala domaća momčad koja u nastavku ogleda nije čuvala bod već je tražila pobjedu protiv Juventusa. U 68. minuti je Verona i povela 2-1 golom Serdara koji je naknadno poništen zbog zaleđa. Do kraja se rezultat nije mijenjao i Verona je time stigla do trećeg boda u sezoni.

Hrvatski nogometaš Domagoj Bradarić odigrao je cijelu utakmicu za domaćina.

U prvom subotnjem susretu nogometaši Bologne su preokretom došli do pobjede protiv Genoe od 2-1. Nakon vrlo lošeg prvog poluvremena bez prilika, obje su momčadi mnogo bolje zaigrale u nastavku utakmice. Gosti su poveli u 63. minuti kada je malo iskosa žestoko domaću mrežu naciljao Ellertsson. Deset minuta kasnije Bologna se vratila, a za 1-1 je pogodio Castro.

Pritisnula je Bologna u samoj završnici i došla do preokreta. U 90. minuti je goste spasila greda, a u nadoknadi je dosuđen jedanaesterac za domaćina. Orsolini je u 99. minuti pogodio za konačnih 2-1 Bologne. Hrvatski reprezentativac Nikola Moro počeo je utakmicu za Bolognu te je zamijenjen u 72. minuti.

