VIDEO Gvardiol ispao naivan, ostatak Cityja kao muhe bez glave. Pogledajte jeftin gol

Slaba forma Manchester Cityja nastavila se i u 15. kolu Premier lige gdje je momčad Pepa Guardiole gostovala kod Crystal Palacea na Selhurst Parku. 'Građani' su u London stigli pronaći stari sjaj i vratiti se na pravi put, no nizbrdo je krenulo već u 4. minuti.

Domaćin je odigrao brzu akciju i stigao do lakog pogotka i to samo zahvaljujući iznimno lošoj reakciji kompletne obrane izuzev Rubena Diasa, koji je dobro zatvorio Matetu. Joško Gvardiol je izašao na Ismailu Sarra, uspio ga pokriti, a potom je izašao i na Hughesa, pomalo neodlučno, i to je veznjaku Palacea ostavilo puno prostora za dodavanje. Poslao je sjajnu loptu Munozu, koji je već na samom startu dobio stopostotnu šansu. I nije promašio.

No, City se uspio vratiti. Unatoč svim problemima, nije zaboravio igrati pa je u 30. minuti izjednačio. Gvardiol je sada poslao dobru i brzu loptu na lijevu stranu do Nunesa, koji je krasno pronašao Haalanda u sredini. Norvežanin je nadvisio domaću obranu i poravnao.

U nastavku je uslijedio novi udarac za aktualnog engleskog prvaka. Cijela momčad reagirala je vrlo loše kod prekida, a Palace je još jednom stigao u vodstvo. Hughes je ovoga puta pronašao Lacroixa sjajnim ubačajem iz kornera u srce kaznenog prostora, 'građani' su zaspali uključujući i Gvardiola koji je ostao prizemljen na drugoj stativi.

