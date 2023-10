VIDEO Hvale ga i kad ga nema: City objavio najbolje poteze Gvardiola, navijači u transu

S 21 godinom Joško Gvardiol već sada je jedan od najboljih stopera na svijetu. Mnogi su se pitali kako će se snaći u Manchester Cityju, pod palicom Pepa Guardiole koji teži savršenstvu. Pep je itekako znao što je dobio u igraču od sto milijuna eura.

Pokretanje videa ... Video: 24sata/Instagram

Joško je po dolasku odmah postao stožerni igrač engleskog stroja. Došao je kao najskuplji stoper u povijesti, ali većinu vremena provodi na lijevom boku i to radi sjajno. Po cijelom je terenu, sudjeluje u izgradnji napada svoje momčadi, a navijače Cityja oduševio je snagom, brzinom i fantastičnom kontrolom lopte. Dojma su kao da može odigrati bilo koju poziciju na terenu pa čak i one u napadu bez ikakvog problema. Na engleski nogomet adaptirao se u roku odmah i to je samo dokaz kakvu klasu posjeduje ovaj hrvatski dijamant.

Foto: David Klein/REUTERS

Dok je Gvardiol na reprezentativnim zadacima i pokušava s 'vatrenima' doći korak bliže plasmanu na Euro, City je objavio videozapis s njegovim najboljim obrambenim potezima u dosadašnjem dijelu sezone. Ne mogu bez njega ni sekunde.

- Hrvatski snagator - glasi opis objave.

A navijači ne mogu doći k sebi od sreće što takva klasa igra za njegovu momčad. Sipaju hvalospjeve na njegov račun.

- 'Joško je najbolji stoper na svijetu, 'Ta brzina i snaga, kakvu kontrolu lopte samo ima. On je puni paket!', 'On djeluje kao da može odigrati bilo koju poziciju. Hrvatski kralj' - glase komentari uzbuđenih navijača europskog prvaka.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

City je u Premier ligi svijet za sebe, a prošle sezone prvi put u povijesti osvojio je Ligu prvaka. Najjača su momčad na svijetu, a dolaskom Joška ta razina dobila je još jednu višu dimenziju. A kad se sjetimo da mu je tek 21 godina...